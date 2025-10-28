Pianeta Milan
Milan, guarda chi si rivede: De Ketelaere titolare con l’Atalanta. C’è un dato che spaventa

Atalanta-Milan, De Ketelaere di nuovo titolare contro il suo passato. Contro i rossoneri c'è un dato che spaventa molto. L'analisi de 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Guarda chi si rivede: De Ketelaere torna ad affrontare il Milan. Questa sera, con l'Atalanta, dovrebbe giocare dal primo minuto. Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', il belga fu portato in Italia da Paolo Maldini, al tempo dirigente rossonero. Dopo solo una stagione, passato all'Atalanta. Come scrive la rosea, contro i rossoneri non ha mai perso: cinque partite, quattro vittorie, un solo pareggio. Secondo il quotidiano, De Ketelaere dovrebbe partire da destra per poi accentrarsi. La chiave della difesa del Milan potrebbe quindi essere Strahinja Pavlovic.

Con Allegri, si legge, il difensore serbo è titolarissimo. Pavlovic è cresciuto in sicurezza e attenzione, sempre titolare fra campionato e coppa, fornendo prestazioni convincenti.

Nel passato aveva sofferto gli esterni che lo puntavo, ora sta crescendo anche sotto questo punto di vista. Come scrive il quotidiano supera il 60 per cento di contrasti a terra e in aria vinti, ha segnato un gol e non è ancora stato ammonito.

