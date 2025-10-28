Atalanta-Milan, Gimenez apprezzato: ecco perché. Duello con Hien

"Un’altra occasione per Santiago Gimenez, anche se la fiducia non è eterna". Inizia così l'analisi de 'La Gazzetta dello Sport' sull'attaccante del Milan. Il messicano dovrebbe giocare da titolare ancora una volta, stavolta contro l'Atalanta. Come scrive la rosea, Gimenez ha giocato sette volte da titolare uscendo spesso tra i mugugni. Gimenez sarebbe apprezzato in squadra per il lavoro che svolge: allunga la difesa avversaria e può liberare spazio in attacco per le giocate di Leao, vedasi i gol contro Fiorentina e Pisa.