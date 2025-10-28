Atalanta-Milan, Gimenez apprezzato: ecco perché. Duello con Hien

Pianeta Milan
Atalanta-Milan, Allegri dovrebbe scegliere di nuovo Santiago Gimenez per l'attacco dei rossoneri. Sfida con Hien. Ecco l'analisi de 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

"Un’altra occasione per Santiago Gimenez, anche se la fiducia non è eterna". Inizia così l'analisi de 'La Gazzetta dello Sport' sull'attaccante del Milan. Il messicano dovrebbe giocare da titolare ancora una volta, stavolta contro l'Atalanta. Come scrive la rosea, Gimenez ha giocato sette volte da titolare uscendo spesso tra i mugugni. Gimenez sarebbe apprezzato in squadra per il lavoro che svolge: allunga la difesa avversaria e può liberare spazio in attacco per le giocate di Leao, vedasi i gol contro Fiorentina e Pisa.

Cosa potrebbe fare l'Atalanta? Secondo 'La Gazzetta dello Sport', Ivan Juric Isak Hien potrebbe essere il primo ostacolo in difesa per Gimenez e per il Milan. Lo svedese usa con frequenza l’anticipo, spesso vince i duelli aerei e il duello con il messicano potrebbe anche decidersi sul fattore fisico: quasi nove tra recuperi e rinvii difensivi nella media gara del difensore.

Hien esce anche per far partire l’azione, in quel caso potrebbe essere Gimenez a dovere fermare il difensore. Vedremo se il messicano si sbloccherà contro l'Atalanta.

