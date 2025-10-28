PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport, Leao on fire. Allegri lo spinge: “Può arrivare a 20 gol”

Prima pagina Tuttosport, Leao on fire. Allegri lo spinge: "Può arrivare a 20 gol"

Prima pagina Tuttosport, Leao on fire. Allegri lo spinge: 'Può arrivare a 20 gol'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 28 ottobre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 28 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con l'esonero di Tudor. La Juventus incontra Spalletti. Baroni sa cambiare e migliorare il Torino. Milan, Leao on fire. Allegri lo spinge: "Può arrivare a 20 gol". De Bruyne choc. Il Napoli lo riavrà a febbraio. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.

 

