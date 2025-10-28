Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 28 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la Juventus. Esonerato Tudor avanza Spalletti. De Bruyne si opera, il Napoli per lo scatto. Inter, con tre sconfitte nelle prime 8 gare scudetto solo ad Allegri. Atalanta-Milan, Lookman e Leao, duello a tutta velocità. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
