Serie A, Bucchioni critico: 'Arbitri incerti, quasi impauriti'

Nel consueto editoriale su TuttoMercatoWeb, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato della situazione degli arbitri in Serie A, sottolineando come il livello medio sia piuttosto basso, anche in termini di personalità e atteggiamenti. Ecco che cosa ha scritto il giornalista: "Un po’ su tutti i campi vedo direttori di gara incerti , quasi impauriti . Hanno perso certezze. Alcuni non sono all’altezza. La situazione esterna, la guerra intestina che dovrebbe portare presto gli arbitri di A e B a uscire dall’Aia, sicuramente non aiuta".

Ultimo turno di Serie A disastroso per gli arbitri italiani

L'ottava giornata di Serie A è stata, finora, la più complicata per la classe arbitrale. Numerosi errori ed episodi dubbi hanno contraddistinto questo turno di campionato. Partendo da Milan-Pisa, ha fatto molto discutere il contatto tra Moreo e Gabbia nell'occasione del gol di Nzola. Un altro caso che sta facendo discutere è il rigore molto dubbio assegnato al Napoli contro l'Inter, che ha poi indirizzato tutta la partita nella direzione degli azzurri e ha portato Marotta davanti ai microfoni per contestare la decisione dell'arbitro. La partita tra Fiorentina-Bologna è stata anch'essa molto intensa per quanto riguarda le decisioni arbitrali, con due rigori assegnati (giustamente) alla Fiorentina grazie al Var, un gol annullato al Bologna e diverse interpretazioni su contatti nelle due aree di rigore che fanno discutere entrambe le squadre.