Serata non facile dal punto di vista arbitrale quella della partita tra il Milan e Pisa. Tanti gli episodi da moviola. Anche 'Il Corriere dello Sport' parla dell'arbitraggio di Luca Zufferli da Udine. Secondo il quotidiano, il primo gol di Leao sarebbe stato da annullare per il fuorigioco sul tiro di Pavlovic. Scrive così il quotidiano: "È pur vero che le linee guida indicano che se il tiro arriva dalla distanza e il portiere può vedere il pallone, la posizione non è teoricamente punibile, ma la discriminante è che il difensore rossonero si muove verso la sfera e tenta anche di colpirla per girarla in rete".