Una partita con tanti casi da moviola quella tra il Milan e il Pisa. 'Il Corriere dello Sport' analizza le scelte dell'arbitro Luca Zufferli. Ecco i suoi errori
Serata non facile dal punto di vista arbitrale quella della partita tra il Milan e Pisa. Tanti gli episodi da moviola. Anche 'Il Corriere dello Sport' parla dell'arbitraggio di Luca Zufferli da Udine. Secondo il quotidiano, il primo gol di Leao sarebbe stato da annullare per il fuorigioco sul tiro di Pavlovic. Scrive così il quotidiano: "È pur vero che le linee guida indicano che se il tiro arriva dalla distanza e il portiere può vedere il pallone, la posizione non è teoricamente punibile, ma la discriminante è che il difensore rossonero si muove verso la sfera e tenta anche di colpirla per girarla in rete".
Moviola Milan-Pisa, era fallo su Gabbia?
—
Episodio poi che è andato contro il Milan, ovvero il contatto tra Moreo e Gabbia sul gol di Nzola. Il quotidiano commenta così: "La spinta dell'attaccante del Pisa, che frana sul difensore rossonero, è abbastanza evidente". E infine si parla del rigore concesso al Pisa per fallo di mano in area di De Winter sul tiro di Cuadrado. Dato troppo in fretta, secondo il quotidiano, vista la possibilità di segnare da parte di Tramoni.