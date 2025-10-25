Milan-Pisa, Ordine: 'Diavolo pigro. Critiche inevitabili'. Due limiti possibili

Ordine si sofferma anche sui dubbi in attacco: "E se Leao, con questi tre squilli uno dopo l’altro, è capace di coprire altri difetti, la sfida di ieri denuncia in qualche modo i limiti di un centravanti, forse mai cercato e trovato, ma anche poco abile nel guadagnarsi spazio e possibilità di esprimersi al meglio". Il giornalista conclude: "Infine c’è la questione di fondo che resta aperta. E cioè quando il Milan deve fare la partita beh allora qualche altro limite per una potenziale capolista si intravede".