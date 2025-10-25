Pianeta Milan
Ordine sicuro: “Limiti del centravanti. Quando il Milan deve fare la partita allora …”

Milan-Pisa, Ordine: 'Diavolo pigro. Critiche inevitabili'. Due limiti possibili
Il giornalista Franco Ordine fa il punto su Milan-Pisa 2-2. Ecco l'analisi della partita (e non solo) nel suo lungo pezzo per 'Il Corriere dello Sport'
Al Milan manca qualcosa a livello tecnico per competere per lo Scudetto? Questo il pensiero del giornalista Franco Ordine: "Basta avere 4-5 assenti per ridurre anche la panchina a un paio di sostituti veri. Non è e non può essere un alibi per Allegri e nemmeno per il Milan colpevole, specie nella ripresa, di un comportamento troppo pigro per non ricevere le censure e le critiche inevitabili". Questo il parere su Milan-Pisa 2-2 nel lungo pezzo di analisi per 'Il Corriere dello Sport'. 

Milan-Pisa il parere di Ordine

Ordine continua: "Le assenze che pesano, più di tutte le altre, sono quelle di Rabiot e di Pulisic. L’americano è il goleador più efficiente della compagnia a dispetto del rigore sbavato a Torino contro la Juve. E Rabiot, perfetto equilibratore del centrocampo, non può certo trovare in Ricci, adattato a fare l’interno, un sostituto all’altezza delle ambizioni. Per questo motivo Allegri continua a ripetere, in modo quasi ossessivo, che la quota Champions resta il dichiarato obiettivo del Milan".

Ordine si sofferma anche sui dubbi in attacco: "E se Leao, con questi tre squilli uno dopo l’altro, è capace di coprire altri difetti, la sfida di ieri denuncia in qualche modo i limiti di un centravanti, forse mai cercato e trovato, ma anche poco abile nel guadagnarsi spazio e possibilità di esprimersi al meglio". Il giornalista conclude: "Infine c’è la questione di fondo che resta aperta. E cioè quando il Milan deve fare la partita beh allora qualche altro limite per una potenziale capolista si intravede".

