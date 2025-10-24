Milan, ci si proverà per lo Scudetto. L'influenza di Modric su Leao

Come scrive 'Tuttosport', mentre Allegri e il Milan non si espongono sullo scudetto, dentro Milanello ci sarebbe la volontà di provarci, di arrivare in primavera agganciati e poi provarci fino alla fine. Come scrive il quotidiano, la mentalità da campione e da vincente portata da Luka Modric, sarebbe stata l'antidoto potente alla depressione che si era installata lo scorso anno negli spogliatoi del Milan. Appena arrivato in rossonero, si legge, il croato avrebbe dato l’esempio di come si debba lavorare per poter arrivare a competere per vincere
Anche Leao, si legge, si mette sull’attenti quando Modric prende la parola o indica la via in allenamento. Una forma di rispetto che ricorda quanto accaduto tra il portoghese e Ibrahimovic a partire dal gennaio 2020. In quell’occasione, lo svedese si prese Rafa sotto la sua ala per disciplinarlo, oggi Modric starebbe facendo lo stesso.
Sia Leao che Modric, conclude il quotidiano, viaggiano verso la maglia da titolare per Milan-Pisa.
