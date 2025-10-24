Milan, ci si proverà per lo Scudetto. L'influenza di Modric su Leao

Come scrive 'Tuttosport', mentre Allegri e il Milan non si espongono sullo scudetto, dentro Milanello ci sarebbe la volontà di provarci, di arrivare in primavera agganciati e poi provarci fino alla fine. Come scrive il quotidiano, la mentalità da campione e da vincente portata da Luka Modric, sarebbe stata l'antidoto potente alla depressione che si era installata lo scorso anno negli spogliatoi del Milan. Appena arrivato in rossonero, si legge, il croato avrebbe dato l’esempio di come si debba lavorare per poter arrivare a competere per vincere