Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero già pensare a gennaio e alle prossime stagioni. Mancano pochi mesi alla prossima sessione invernale e il club potrebbe intervenire su qualche reparto. Si fanno sempre voci in questi mesi, anche di possibili ritorni in rossonero o di possibili opportunità importanti. In attacco, il club potrebbe pensare a un intervento, magari cercando un giocatore esperto. Stessa cosa per quanto riguarda la difesa. Ecco le ultime novità sul mercato del Milan. PROSSIMA SCHEDA>>>