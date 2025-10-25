Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Sacchi sicuro: “Milan non maturo per il vertice. Logico che il popolo rossonero sia deluso. Allegri deve …”

MILAN-PISA

Sacchi sicuro: “Milan non maturo per il vertice. Logico che il popolo rossonero sia deluso. Allegri deve …”

Milan-Pisa, Sacchi: 'Diavolo non maturo. Ancora errori. Allegri dovrà ...'
L'ex allenatore rossonero Arrigo Sacchi ha detto la sua su Milan-Pisa 2-2. La sua analisi nel lungo pezzo per 'La Gazzetta dello Sport'. Mentalità e non solo
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Incredibile? Sì, ma soltanto in parte". L'ex allenatore rossonero Arrigo Sacchi parla del pareggio tra il Milan e il Pisa per 2-2. Lo storico tecnico spiega le sue parole: "I rossoneri non sono ancora pronti, e per pronti intendo maturi, per stare ai vertici. Non si può affrontare con un atteggiamento di superiorità tutto il secondo tempo , non si può concedere campo agli avversari perché, prima o poi, qualche pericolo arriva. È una questione di mentalità che deve ancora essere sistemata". Questo il parere di Sacchi nel suo lungo pezzo di analisi a 'La Gazzetta dello Sport'.

Milan-Pisa, il punto di vista di Sacchi

—  

Sacchi continua con la sua analisi: "Confesso che era piuttosto sorpreso nel vedere il Milan in testa alla classifica dopo sette giornate. Napoli e Inter mi sembravano decisamente più attrezzate. E di fatto, probabilmente, lo sono: è sufficiente mettere a confronto le rose". L'ex allenatore parla del vantaggio del Milan di non giocare le coppe europee e poi torna su Milan-Pisa: "Se poi, però, si butta via tutto con una prestazione come quella fornita contro il Pisa, allora è logico che il popolo rossonero sia deluso".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: L'indiscrezione: "Tonali chiuderà la sua carriera al Milan". Ecco la rivelazione di calciomercato su Son>>>

Come mai il Milan non è riuscito a vincere? "La spiegazione sta nella testa: è una questione psicologica sulla quale Allegri dovrà lavorare a fondo. Quando uno pensa di essere già arrivato al traguardo, è proprio quello il momento in cui va incontro a qualche inciampo. Se c’erano tanti problemi l’anno scorso, è impossibile risolverli di colpo in due o tre mesi. Questo lo insegnano la logica e l’esperienza". Sacchi continua con la sua analisi: "Se si paragona il Milan della passata stagione a quello di oggi, tutti sono d’accordo nel sostenere che si tratta di due squadre completamente diverse. E quando dico diverse, intendo sia a livello di spirito sia a livello tattico. Adesso i giocatori sanno quello che devono fare. Ma è ancora un Milan che commette errori, e che deve fare un salto di qualità sia sul piano del gioco sia su quella della mentalità".

Leggi anche
A Milanello volontà di provarci per lo Scudetto. Modric e la mentalità. E con Leao …
Estupinan salta anche il Pisa. Massima cautela da parte del Milan. La speranza è che possa …

© RIPRODUZIONE RISERVATA