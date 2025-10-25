Milan-Pisa, Sacchi: 'Diavolo non maturo. Ancora errori. Allegri dovrà ...'

Come mai il Milan non è riuscito a vincere? "La spiegazione sta nella testa: è una questione psicologica sulla quale Allegri dovrà lavorare a fondo. Quando uno pensa di essere già arrivato al traguardo, è proprio quello il momento in cui va incontro a qualche inciampo. Se c’erano tanti problemi l’anno scorso, è impossibile risolverli di colpo in due o tre mesi. Questo lo insegnano la logica e l’esperienza". Sacchi continua con la sua analisi: "Se si paragona il Milan della passata stagione a quello di oggi, tutti sono d’accordo nel sostenere che si tratta di due squadre completamente diverse. E quando dico diverse, intendo sia a livello di spirito sia a livello tattico. Adesso i giocatori sanno quello che devono fare. Ma è ancora un Milan che commette errori, e che deve fare un salto di qualità sia sul piano del gioco sia su quella della mentalità".