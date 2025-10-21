Pianeta Milan
Milan-Fiorentina, Massimiliano Allegri non ha cercato alibi e non si è lamentato alla vigilia della sfida nonostante i tanti infortuni. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Il Milan di Massimiliano Allegri continua con il suo inizio di stagione brillante: il Diavolo, infatti, si trova al momento solo in testa alla classifica con 16 punti, uno solo di vantaggio su Napoli, Roma e Inter tutte al secondo posto. Ovviamente è prestissimo ancora, ma i rossoneri continuano a mandare segnali molto importanti. La vittoria contro la Fiorentina non è banale. Il Diavolo, infatti, si è presentato senza Nkunku, Loftus-Cheek, Estupinan, Pulisic e Rabiot. Tre titolari e due ottimi rincalzi dalla panchina.

Milan, continua l'ottima partenza stagionale con Allegri

La speranza di Allegri è che i primi tre possano recuperare in tempi brevi (molto difficile Estupinan subito), magari subito per la partita di venerdì contro il Pisa. L'allenatore rossonero, già dalla conferenza alla vigilia di Milan-Fiorentina, non ha cercato alibi, anzi, ha spinto su una cosa in particolare: trovare soluzioni ai problemi. Detto fatto. Milan in emergenza, ma comunque in grado di vincere e reagire al vantaggio della viola con Gosens.

E' una vittoria estremamente importante che testimonia già il grande lavoro svolto in questi mesi da Massimiliano Allegri: la squadra ha cambiato mentalità, cerca di vincere in modo ordinato e con grande voglia. Ora arrivano tre partite importanti in pochi giorni per il Milan (Pisa, Atalanta e Roma).

