Milan-Fiorentina, Massimiliano Allegri non ha cercato alibi e non si è lamentato alla vigilia della sfida nonostante i tanti infortuni. Ecco la nostra analisi

Il Milan di Massimiliano Allegri continua con il suo inizio di stagione brillante: il Diavolo, infatti, si trova al momento solo in testa alla classifica con 16 punti, uno solo di vantaggio su Napoli, Roma e Inter tutte al secondo posto. Ovviamente è prestissimo ancora, ma i rossoneri continuano a mandare segnali molto importanti. La vittoria contro la Fiorentina non è banale. Il Diavolo, infatti, si è presentato senza Nkunku, Loftus-Cheek, Estupinan, Pulisic e Rabiot. Tre titolari e due ottimi rincalzi dalla panchina.