Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Trevisani difende Leao: “Così gli fate solo del male. A Rafa dico questo …”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Trevisani difende Leao: “Così gli fate solo del male. A Rafa dico questo …”

Milan, Trevisani duro con i tifosi rossoneri: 'Lasciate in pace Leao!'
Ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha criticato i tifosi rossoneri accusandoli di creare pressioni inutili nei confronti di Leao. Il giornalista si rivolge poi direttamente a lui, consigliandogli di rimanere sereno e leggero
Redazione

Durante la consueta rubrica "Fontana di Trevi" in onda sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha commentato la rimonta del Milan sulla Fiorentina, soffermandosi in particolare su Rafa Leao e muovendo una critica nei confronti dei tifosi milanisti, considerati dal telecronista romano poco equilibrati nei giudizi sul numero dieci portoghese, creando così pressioni inutili sul giocatore rossonero.

Questo quando dichiarato nei confronti dei tifosi del Diavolo: “Leao domenica non tocca palla per settanta minuti, fa un gol di piatto da 25 metri su papera del portiere, uno su rigore e tutti di nuovo ad esaltarlo: lasciatelo in pace!“. Continua nella sua riflessione aggiungendo: “Mi rivolgo ai tifosi: basta chiamarlo fenomeno quando gioca male solo perché segna e basta chiamarlo scarso quando gioca bene ma non fa gol, perché gli fate solo del male“.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan primo anche grazie alle ‘Allegrate’: i quattro punti cardine del lavoro del mister >>>

Infine, il giornalista si è rivolto direttamente all’attaccante portoghese, invitandolo a ritrovare leggerezza, a godersi le sue passioni non legate al calcio e a tornare a giocare con la naturalezza che lo contraddistingue. Queste le sue parole: “A Rafa invece dico di continuare a divertirsi, a fare le live, a fare le canzoni e a sciare senza pensare ai cambi di umore dei tifosi, perché gli fa solo bene“.

Leggi anche
Milan, che intesa tra Modric e Leao. Cassano a ruota libera. Mercato, occhio a Suzuki
Cassano: “Milan inguardabile, farà fatica ad entrare tra le prime quattro. Leao scarso ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA