"Ho visto Rocchi in Samp-Salernitana, mi ha visto e ha abbassato lo sguardo ed è andato via. Si deve dimettere, o è scarso o è in malafede. Marinelli è un giovane arbitro, aveva deciso bene non fischiando il rigore. Il genio della lampada di Abisso lo richiama e già lì un arbitro inizia ad avere dubbi. Caro Abisso, dovevi ricordarti cosa ha detto Rocchi sulle simulazioni. Abisso fuori dai coglioni per tre mesi, non ti pago per tre mesi così impari”, ha detto Cassano.

Il quale, poi, ha proseguito così. "E Rocchi si deve dimettere, è una vergogna per l'Italia: con personaggi come te siamo ancora meno credibili. Non è che il Milan ha rubato, è la sudditanza che gli arbitri hanno. O sono in cattiva fede o sono scarsi, si devono vergognare, ieri è successa una cosa scandalosa. Stimo Giménez ma ha fatto una roba vergognosa, si tocca la faccia quando viene toccato sulla spalla. Io, arbitro, vado al monitor, vedo una roba del genere e do il rosso a Giménez. Così si diventa credibile. Rocchi ora fermerà Marinelli e Abisso e Rocchi rimarrà lì sulla poltrona, è uno schifo e uno scandalo".

"Allegri ha quei quattro o cinque discepoli che gli vanno dietro" — Finita qui? No, macché. 'FantAntonio' è scatenato e ha avuto modo anche di contestare il successo dei rossoneri di Massimiliano Allegri. “Padre tempo arriva, è arrivato per José Mourinho e arriverà anche per lui. E' l'ultima ancora di salvataggio. Io lo dico oggi che è primo in classifica che il Milan farà fatica ad arrivare nelle prime quattro. Se farà quello che sta facendo sarà messo come il re, perché lui come dei giocatori che hanno la stampa a favore, ha quei quattro o cinque che sono suoi discepoli che gli vanno dietro. Perché il Milan fino a questo momento qua, qualcuno mi deve spiegare se meritatamente è lì. Per via dei risultati sicuramente, per via delle prestazioni è inguardabile“.

Cassano ha quindi incalzato: “Le ultime tre partite, a Torino fino all’azione di Federico Gatti, domenica sera fino all’uno a zero con Luca Ranieri che se non si fa male non so se pareggi la partita rischi anche di perderla. Allegri in un modo o nell’altro arriva a un certo punto e vince le partite però io sono convinto che farà fatica ad arrivare nelle prime quattro“. La chiosa, però, non poteva che essere rivolta al suo nemico giurato, Rafael Leao.

“Per quanto riguarda Leao invece, è un giocatore scarso perché non sa giocare e non ha l’idea di calcio. Poi fa quel gol e si atteggia; è scarso e continua a essere scarso. Un giocatore fenomenale, Nico Paz, prende mezzo voto in meno di Leao che è stato irriconoscibile. Perché ci sono dei giocatori che vengono messi sul piedistallo senza volerlo, qualcuno me lo deve spiegare. La prima ora contro la Fiorentina è stata una partita fatiscente“.