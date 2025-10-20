Nonostante una lunga lista di indisponibili la squadra di Allegri ha venduto carissima la pelle, non concedendo niente agli ospiti nei primi 45' e trovando la forza di rimontare il punteggio avverso, maturato grazie a uno sfortunato rimpallo in area piccola. Solo applausi per un Milan giunto al settimo risultato utile consecutivo, sottolineando l'abnegazione di due elementi come Athekame e Bartesaghi: il primo all'esordio da titolare, il secondo piacevole conferma dopo la prova di Torino. Il campionato continua e nel prossimo turno resteremo a San Siro, poiché venerdì 24 alle 20.45 ospiteremo il Pisa di Alberto Gilardino
LA CRONACA
Rossoneri costantemente in attacco - con l'inedita coppia offensiva Saelemaekers-Leão per le tante assenze odierne - in avvio, la prima occasione arriva dopo 5' quando Tomori mette alto sugli sviluppi di una punizione. Nuova opportunità, sempre su punizione, al 20': dopo una carambola in area la palla termina a Pavlović che di destro non centra lo specchio. Il Milan insiste, al 34' Modrić apre per Athekame che va al cross da destra, un pallone su cui Leão non arriva di testa per un soffio. Altra opportunità in chiusura di prima frazione, con Saelemaekers che prova ad accentrarsi ma la conclusione finisce larga alla sinistra di de Gea.
La ripresa parte su ritmi bassi, al 53' il primo tiro degli ospiti con Nicolussi Caviglia che non trova la porta da 25 metri. La Fiorentina la sblocca due minuti dopo con Gosens che approfitta, in area piccola, di un rimpallo sfortunato tra Maignan e Gabbia. Il vantaggio dei viola non cambia il leit-motiv della partita con un Milan sempre in possesso cercando varchi nella difesa avversaria. Una ricerca premiata al 63', col gol del pari: fa tutto Leão che dai 25 metri lascia partire una conclusione velenosa su cui de Gea non arriva. Spingiamo, al 71' Fofana di testa impiega il portiere ospite mentre al 76' la girata di Gimenez chiama ancora de Gea a un gran riflesso. Il colpo di scena giunge a 5' dal termine: Parisi atterra Gimenez, è rigore. E dagli undici metri Leão è glaciale, spiazzando de Gea per il meritato 2-1. Nei 6' di recupero Fofana manca il tris e il muro difensivo resiste, permettendo che al triplice fischio la festa sia solo rossonera.
IL TABELLINO
MILAN-FIORENTINA 2-1
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame (12'st Gimenez), Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers (45'st De Winter), Leão (47'st Balentien). A disp.: Pittarella, Terracciano; Odogu; Sala. All.: Allegri.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongračić, Pablo Marí, Ranieri; Dodô, Mandragora (42'st Džeko), Nicolussi Caviglia (43'st Sohm), Fagioli, Gosens (24'st Parisi); Fazzini (24'st Guðmundsson), Kean (32'st Piccoli). A disp.: Lezzerini, Martinelli; Comuzzo, Kuoadio, Viti; Fortini, Ndour; Sabiri. All.: Pioli.
Arbitro: Marinelli di Tivoli.
Gol: 10'st Gosens (F), 18'st e 41'st rig. Leão (M).
Ammoniti: 5'st Athekame (M), 9'st Nicolussi Caviglia (F), 15'st Fofana (M), 29'st Tomori (M), 40'st Parisi (F), 43'st Ranieri (F).
