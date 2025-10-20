Nonostante una lunga lista di indisponibili la squadra di Allegri ha venduto carissima la pelle, non concedendo niente agli ospiti nei primi 45' e trovando la forza di rimontare il punteggio avverso, maturato grazie a uno sfortunato rimpallo in area piccola. Solo applausi per un Milan giunto al settimo risultato utile consecutivo , sottolineando l'abnegazione di due elementi come Athekame e Bartesaghi : il primo all'esordio da titolare, il secondo piacevole conferma dopo la prova di Torino. Il campionato continua e nel prossimo turno resteremo a San Siro, poiché venerdì 24 alle 20.45 ospiteremo il Pisa di Alberto Gilardino

La ripresa parte su ritmi bassi, al 53' il primo tiro degli ospiti con Nicolussi Caviglia che non trova la porta da 25 metri. La Fiorentina la sblocca due minuti dopo con Gosens che approfitta, in area piccola, di un rimpallo sfortunato tra Maignan e Gabbia. Il vantaggio dei viola non cambia il leit-motiv della partita con un Milan sempre in possesso cercando varchi nella difesa avversaria. Una ricerca premiata al 63', col gol del pari: fa tutto Leão che dai 25 metri lascia partire una conclusione velenosa su cui de Gea non arriva. Spingiamo, al 71' Fofana di testa impiega il portiere ospite mentre al 76' la girata di Gimenez chiama ancora de Gea a un gran riflesso. Il colpo di scena giunge a 5' dal termine: Parisi atterra Gimenez, è rigore. E dagli undici metri Leão è glaciale, spiazzando de Gea per il meritato 2-1. Nei 6' di recupero Fofana manca il tris e il muro difensivo resiste, permettendo che al triplice fischio la festa sia solo rossonera.