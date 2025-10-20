Ecco perché Rafa Leao può fare la punta! Analisi Milan-Fiorentina 2-1

La vittoria in Milan-Fiorentina 2-1 di ieri è molto di Rafa Leao, talmente tanto che sembra quasi non ci sia altro. Invece no. Il portoghese classe 1999 è stato certamente tra i migliori, ha dimostrato di poter essere una guida di questa squadra, ha dimostrato di essere un campione e di poter risolvere le partite, ma c'è anche molto altro. Ecco perché, come sempre nel giorno dopo la partita, abbiamo analizzato tatticamente la gara con il nostro match analyst Davide Flore, che si è soffermato molto sull'atteggiamento delle due squadre in fase di non possesso, molto simile. Si è criticato molto Stefano Pioli, ma in realtà l'aveva preparata bene. Ancora meglio però ha fatto Massimiliano Allegri, che dimostra di nuovo di essere un grande allenatore. E se è vero che Rafa Leao segna e decide Milan-Fiorentina quando si sposta dal ruolo di prima punta, c'è qualcosa che ci fa pensare possa farlo con continuità... Ecco tutto nel video qui sotto, pubblicato sul nostro canale YouTube: ricordati di lasciare un mi piace, di commentare, iscriverti e attivare la campanella!