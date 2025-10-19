Pianeta Milan
La rinascita di Okafor: dalla panchina al Milan a capocannoniere al Leeds

Dal Milan e la Serie A fino alla Premier League con il Leeds. Noah Okafor sembra aver trovato la giusta quadra per rinascere
Alessia Scataglini
Dal Milan e la Serie A fino alla Premier League con il Leeds. Noah Okafor sembra aver trovato la giusta quadra per rinascere. Dopo alcune stagione alquanto complicate al servizio di Milan e Napoli, l'ultima con sole 3 presenze in campo ma con uno scudetto nel proprio palmares, il giovane attaccante svizzero classe 2000 sta vivendo una vera e propria rinascita.

Milan, Okafor si riscatta: capocannoniere al Leeds

Il Leeds, che lo ha acquistato per circa 20 milioni di euro, lo ha subito inserito al centro del progetto, complice anche l'allenatore Daniel Farke. Da quanto è approdato in Premier League, l'ex Milan ha dato forfait solo per una partita, quella contro il Newcastle di Sandro Tonali (altro ex giocatore del Milan), ma si è guadagnato subito il posto da titolare.

Con ben due reti contro Wolverhampton e Tottenham, l'ex rossonero è diventato il capocannoniere della squadra. Tutti i tifosi ne sono innamorati: in Inghilterra ne parlano tutti con grandissimo entusiasmo. Osservandolo, a molti viene il dubbio: che in Italia non sia stato valorizzato abbastanza?

