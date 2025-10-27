Anche nell’ultimo turno di Serie A non sono mancate le polemiche sugli episodi arbitrali. Dopo l'episodio tanto discusso tra Parisi e Gimenez della scorsa giornata nella partita tra Milan e Fiorentina, durante il match di venerdì sera tra Milan e Pisa, i rossoneri hanno sollevato dubbi sul contatto tra Moreo e Matteo Gabbia che ha preceduto il momentaneo 2-1 dei toscani firmato da Nzola. Secondo quanto riportato stamattina dal Corriere della Sera, i vertici dell’AIA hanno ritenuto che il contatto non fosse sufficiente per annullare il gol, che quindi è stato giustificato come regolare.
Milan-Pisa, contatto Moreo-Gabbia: questa la valutazione dell'AIA sul gol di Nzola
Intanto, il Milan pensa alla prossima partita per riscattarsi immediatamente dopo la brutta prestazione casalinga contro i toscani. Martedì sera, il Milan sarà ospite dell'Atalanta alla New Balance Arena di Bergamo. Max Allegri può sorridere: dopo alcune partite rimasto ai box, ritrova un giocatore che può dare tanto contro il centrocampo fisico della dea. Per quanto riguarda gli altri infortunati, non arrivano buone notizie dall'infermeria di Milanello. Infatti, non recupera nessun altro calciatore rispetto alla partita contro la squadra di Gilardino. Gli avversari dei rossoneri invece vogliono tornare alla vittoria in campionato che manca da più di un mese. Per riuscirci, Juric pensa ad alcune mosse che possano mettere in difficoltà il Diavolo.
