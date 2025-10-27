Anche nell’ultimo turno di Serie A non sono mancate le polemiche sugli episodi arbitrali. Dopo l'episodio tanto discusso tra Parisi e Gimenez della scorsa giornata nella partita tra Milan e Fiorentina, durante il match di venerdì sera tra Milan e Pisa, i rossoneri hanno sollevato dubbi sul contatto tra Moreo e Matteo Gabbia che ha preceduto il momentaneo 2-1 dei toscani firmato da Nzola. Secondo quanto riportato stamattina dal Corriere della Sera, i vertici dell’AIA hanno ritenuto che il contatto non fosse sufficiente per annullare il gol, che quindi è stato giustificato come regolare.