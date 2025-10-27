Atalanta-Milan, dopo sei mesi può tornare fra i convocati di Juric. Ecco chi

Dopo più di sei mesi è pronto a tornare a disposizione Sead Kolasinac, ormai completamente ristabilito dopo il grave infortunio della passata stagione. Lo riferisce stamattina la Gazzetta in edicola

In vista di Atalanta-Milan, la Gazzetta dello Sport dedica un piccolo approfondimento sulle condizioni del difensore bosniaco Kolasinac. Durante Atalanta-Bologna della scorsa stagione, il difensore nerazzurro si è procurato la rottura del legamento crociato in uno scontro fortuito con il giocatore dei rossoblù Riccardo Orsolini. Dopo più di sei mesi, il bosniaco ha recuperato dal brutto infortunio ed è pronto a tornare nella lista dei convocati della dea.