Atalanta-Milan, dopo sei mesi può tornare fra i convocati di Juric. Ecco chi

In vista di Atalanta-Milan, la Gazzetta dello Sport dedica un piccolo approfondimento sulle condizioni del difensore bosniaco Kolasinac. Durante Atalanta-Bologna della scorsa stagione, il difensore nerazzurro si è procurato la rottura del legamento crociato in uno scontro fortuito con il giocatore dei rossoblù Riccardo Orsolini. Dopo più di sei mesi, il bosniaco ha recuperato dal brutto infortunio ed è pronto a tornare nella lista dei convocati della dea.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Atalanta, la luce in fondo al tunnel: il difensore può tornare tra i convocati per il Milan
ATALANTA-MILAN
Atalanta, la luce in fondo al tunnel: il difensore può tornare tra i convocati per il Milan
Dopo più di sei mesi è pronto a tornare a disposizione Sead Kolasinac, ormai completamente ristabilito dopo il grave infortunio della passata stagione. Lo riferisce stamattina la Gazzetta in edicola
La Gazzetta sostiene che la decisione finale sulla convocazione o meno avverrà nella giornata di oggi, in base a come reagirà il ginocchio nell'ultimo allenamento prima della sfida ai rossoneri di Max Allegri. Se non dovesse essere considerato pronto, tornerà sicuramente nei convocati per la gara di sabato a Udine, tappa necessaria verso un rientro da completare fra la sfida di Champions contro il Marsiglia e la partita con il Sassuolo. Intanto, Juric pensa due novità di formazione per tornare alla vittoria in campionato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA