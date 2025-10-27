Milan, Pasotto: 'Stupiscono le parole di Allegri sulla mancanza di giocatori'

Proprio lo stesso Allegri al termine della sfida contro i nerazzurri si era in qualche modo lamentato: "La mancanza di Rabiot e Pulisic non è il problema di questa sera, è una questione di numero di giocatori che hai a disposizione per i cambi". Queste parole secondo Marco Pasotto, giornalista di Gazzetta.it, sarebbero in contrasto con l'accettazione da parte del progetto rossonero da parte del tecnico toscano. Il collega della rosea ha sottolineato: «Stupisce la lamentela perché i piani di sfoltimento erano chiari fin dall’estate e Allegri era d’accordo».