Milan, Pasotto: 'Stupiscono le parole di Allegri sulla mancanza di giocatori'

Momento complicato per il Milan per quanto riguarda il capitolo infortunati. Nonostante il recupero di Ruben Loftus Cheek, il tecnico Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di due big come Christian Pulisice Adrien Rabiot per le prossime partite contro Atalanta, Roma e forse Parma. Il mister rossonero deve fare i conti con una rosa molto corta: lo dimostrano i soli due cambi effettuati nell'ultima sfida pareggiata contro il Pisa.
Marco Pasotto, giornalista di Gazzetta.it, ha posto una riflessione sulla parole di Massimiliano Allegri sulla rosa troppo corta, per via degli infortuni, pronunciate al termine del match pareggiato dal Milan contro il Pisa. Ecco l'analisi
Proprio lo stesso Allegri al termine della sfida contro i nerazzurri si era in qualche modo lamentato: "La mancanza di Rabiot e Pulisic non è il problema di questa sera, è una questione di numero di giocatori che hai a disposizione per i cambi". Queste parole secondo Marco Pasotto, giornalista di Gazzetta.it, sarebbero in contrasto con l'accettazione da parte del progetto rossonero da parte del tecnico toscano. Il collega della rosea ha sottolineato: «Stupisce la lamentela perché i piani di sfoltimento erano chiari fin dall’estate e Allegri era d’accordo».
