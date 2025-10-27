Il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek ha smaltito l'affaticamento muscolare patito in Nazionale e che gli ha fatto saltare le ultime due partite del Milan contro Fiorentina e Pisa: pronto per tornare a disposizione di Massimiliano Allegri

Milan, torna Loftus-Cheek. Ancora out, invece, Estupiñán

Per l'occasione, come ricordato dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, Allegri ha recuperato Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese, classe 1996, ha smaltito l'affaticamento muscolare patito in Nazionale e che gli ha fatto perdere le ultime due partite contro Fiorentina e Pisa. Ieri si è allenato in gruppo, oggi farà altrettanto, domani sarà disponibile per il match contro i nerazzurri.