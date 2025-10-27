Pianeta Milan
Il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek ha smaltito l'affaticamento muscolare patito in Nazionale e che gli ha fatto saltare le ultime due partite del Milan contro Fiorentina e Pisa: pronto per tornare a disposizione di Massimiliano Allegri
Daniele Triolo Redattore 

Domani, martedì 28 ottobre, alle ore 20:45, il Milan di Massimiliano Allegri sarà di scena alla 'New Balance Arena' di Bergamo per la sfida contro l'Atalanta di Ivan Jurić, una partita valevole per la 9^ giornata della Serie A 2025-2026, turno infrasettimanale di campionato.

Per l'occasione, come ricordato dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, Allegri ha recuperato Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese, classe 1996, ha smaltito l'affaticamento muscolare patito in Nazionale e che gli ha fatto perdere le ultime due partite contro Fiorentina e Pisa. Ieri si è allenato in gruppo, oggi farà altrettanto, domani sarà disponibile per il match contro i nerazzurri.

Chi, invece, sarà ancora costretto a dare forfait per la quarta gara consecutiva - tra squalifica e infortunio - è Pervis Estupiñán. Il laterale mancino ecuadoriano si è allenato ancora a parte, non riesce ancora a recuperare in pieno dalla distorsione alla caviglia sinistra rimediata in Nazionale e, pertanto, non tornerà in campo domani con il Diavolo. Allegri, per Atalanta-Milan, medita qualche cambio nel 3-5-2: staremo a vedere dove l'allenatore vorrà intervenire per tornare a vincere dopo il 2-2 contro il Pisa.

