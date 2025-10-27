Milan, Giménez non segna. E Allegri pensa di escluderlo — Le ultime prestazioni del messicano, classe 2001, erano state incoraggianti. Si era battuto bene contro Juventus e Fiorentina, conquistandosi due calci di rigore (il primo fallito da Christian Pulisic all'Allianz Stadium; il secondo segnato da Rafael Leão a 'San Siro'); poi, però, contro il Pisa, il vuoto cosmico. Il nulla totale. Tanto che Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, gli ha riservato diverse urla nei 76' in campo: "Santi, svegliati! Stai dormendo?" il suo richiamo preferito.

E ora, in vista di Atalanta-Milan di domani sera alla 'New Balance Arena' di Bergamo per il turno infrasettimanale di Serie A, Allegri - la cui pazienza per il quotidiano sportivo nazionale sembra essere finita - starebbe meditando di lasciarlo fuori. Nel 3-5-2 con cui l'allenatore livornese sfiderà la 'Dea' di Ivan Jurić, ci sono tre opzioni in ballo per il partner in attacco dell'intoccabile Leão.

Nkunku vicino a Leão? Ci sono altre due soluzioni possibili — Prima soluzione: l'inserimento di Christopher Nkunku dal 1' al fianco del portoghese. Nell'allenamento di rifinitura di oggi si capirà se l'ex Chelsea, RB Lipsia e PSG è pronto per partire titolare dopo lo stiramento dell'alluce accusato nelle scorse settimane. Seconda soluzione: l'inserimento di Zachary Athekame come 'quinto', a destra, a centrocampo e l'avanzamento di Alexis Saelemaekers come supporto di Leão. Terza soluzione: il rientrante Ruben Loftus-Cheek in supporto del numero 10 lusitano.

Tutte idee che non contemplano una titolarità di Giménez in Atalanta-Milan. 'La Gazzetta dello Sport' ha evidenziato come sia logico, da parte di Allegri e del Milan, pretendere di più dal 'Bebote'. Ma non è un mistero che il messicano sia andato vicino a lasciare il Milan negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato. I dubbi, insomma, c’erano probabilmente già prima. Fugarli tocca allo stesso Giménez, il quale - va detto - dal punto di vista dell’impegno è sempre inattaccabile.