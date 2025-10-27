Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Giménez, pazienza finita: Allegri vuole di più e pensa ad un Milan senza il ‘Bebote’

ULTIME MILAN NEWS

Giménez, pazienza finita: Allegri vuole di più e pensa ad un Milan senza il ‘Bebote’

Giménez, pazienza finita: Allegri vuole di più e pensa ad un Milan senza il 'Bebote'
Il centravanti messicano Santiago Giménez, classe 2001, rischia il posto da titolare nel Milan di Massimiliano Allegri già a partire dalla trasferta di domani sera a Bergamo contro l'Atalanta: l'astinenza da gol inizia a pesare troppo sulla squadra
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato la situazione di Santiago Giménez, centravanti del Milan che, in otto giornate di campionato, non è ancora riuscito a trovare la via del gol. Pazzesco se si pensa che, nel calciomercato invernale 2025, quando il Milan l'ha strappato al Feyenoord per 35 milioni di euro, bonus inclusi, il 'Bebote' si era presentato a Milano con ben 65 gol segnati con la compagine di Rotterdam. E la promessa di farne almeno altrettanti con quella meneghina.

Fin qui, invece, l'esperienza nel Milan di Giménez può dirsi fallimentare. Ha faticato lo scorso anno (6 gol in 6 mesi rossoneri) e non è mai entrato nel tabellino marcatori nell'attuale edizione della Serie A, nonostante tutti i suoi compagni di reparto si siano, a turno, infortunati, lasciandogli di fatto sempre una maglia da titolare. Un solo gol, fin qui, in stagione, in Coppa Italia contro il Lecce: non un ruolino da centravanti del Milan.

LEGGI ANCHE

Milan, Giménez non segna. E Allegri pensa di escluderlo

—  

Le ultime prestazioni del messicano, classe 2001, erano state incoraggianti. Si era battuto bene contro Juventus e Fiorentina, conquistandosi due calci di rigore (il primo fallito da Christian Pulisic all'Allianz Stadium; il secondo segnato da Rafael Leão a 'San Siro'); poi, però, contro il Pisa, il vuoto cosmico. Il nulla totale. Tanto che Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, gli ha riservato diverse urla nei 76' in campo: "Santi, svegliati! Stai dormendo?" il suo richiamo preferito.

E ora, in vista di Atalanta-Milan di domani sera alla 'New Balance Arena' di Bergamo per il turno infrasettimanale di Serie A, Allegri - la cui pazienza per il quotidiano sportivo nazionale sembra essere finita - starebbe meditando di lasciarlo fuori. Nel 3-5-2 con cui l'allenatore livornese sfiderà la 'Dea' di Ivan Jurić, ci sono tre opzioni in ballo per il partner in attacco dell'intoccabile Leão.

Nkunku vicino a Leão? Ci sono altre due soluzioni possibili

—  

Prima soluzione: l'inserimento di Christopher Nkunku dal 1' al fianco del portoghese. Nell'allenamento di rifinitura di oggi si capirà se l'ex Chelsea, RB Lipsia e PSG è pronto per partire titolare dopo lo stiramento dell'alluce accusato nelle scorse settimane. Seconda soluzione: l'inserimento di Zachary Athekame come 'quinto', a destra, a centrocampo e l'avanzamento di Alexis Saelemaekers come supporto di Leão. Terza soluzione: il rientrante Ruben Loftus-Cheek in supporto del numero 10 lusitano.

LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan pesca in casa Real Madrid: un colpo che può far svoltare la stagione >>>

Tutte idee che non contemplano una titolarità di Giménez in Atalanta-Milan. 'La Gazzetta dello Sport' ha evidenziato come sia logico, da parte di Allegri e del Milan, pretendere di più dal 'Bebote'. Ma non è un mistero che il messicano sia andato vicino a lasciare il Milan negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato. I dubbi, insomma, c’erano probabilmente già prima. Fugarli tocca allo stesso Giménez, il quale - va detto - dal punto di vista dell’impegno è sempre inattaccabile.

Leggi anche
Milan, Pulisic corre verso il rientro in campo. Ma niente Nazionale USA: il retroscena
Prima pagina Tuttosport: “Non è più Juve: sempre più critica la posizione di Tudor”

© RIPRODUZIONE RISERVATA