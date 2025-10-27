Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: “Non è più Juve: sempre più critica la posizione di Tudor”

EDICOLA

Prima pagina Tuttosport: “Non è più Juve: sempre più critica la posizione di Tudor”

Prima pagina Tuttosport: 'Non è più Juve: sempre più critica la posizione di Tudor'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 27 ottobre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 27 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il commento di Lazio-Juventus 1-0. Allo stadio 'Olimpico' segna Toma Bašić e i bianconeri di Igor Tudor incassano la terza sconfitta di fila tra Serie A e Champions League. Critica, ora, la posizione del tecnico croato che però dice: "Del mio futuro non me ne frega niente".

LEGGI ANCHE

Tuttosport

Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 27 ottobre 2025

Vince il Torino di Marco Baroni, in casa e in rimonta, per 2-1 contro il Genoa. Al 90' segna Guillermo Maripán e in pieno recupero il secondo portiere Alberto Paleari salva il risultato con un doppio miracolo. Prima in classifica in campionato, con il Napoli, c'è la Roma di Gian Piero Gasperini, che passa a Reggio Emilia contro il Sassuolo grazie a un gol di Paulo Dybala.

E mentre non si spengono le polemiche per la direzione arbitrale di Napoli-Inter, con il designatore Gianluca Rocchi che ferma arbitro, assistente e varista della partita del 'Maradona' per l'errore in occasione del rigore che ha sbloccato il risultato, se ne accendono di nuove a Firenze.

Nel 2-2 tra Fiorentina e Bologna al 'Franchi', infatti, gli ospiti vanno avanti di due gol, se ne vedono annullare un terzo, poi subiscono due calci di rigore contro per il pareggio dei viola. E vanno su tutte le furie.

Leggi anche
Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, Giménez è un caso: zero gol in 565 minuti”
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve a terra: la Lazio inguaia Tudor: ora rischia”

© RIPRODUZIONE RISERVATA