Vince il Torino di Marco Baroni, in casa e in rimonta, per 2-1 contro il Genoa. Al 90' segna Guillermo Maripán e in pieno recupero il secondo portiere Alberto Paleari salva il risultato con un doppio miracolo. Prima in classifica in campionato, con il Napoli, c'è la Roma di Gian Piero Gasperini, che passa a Reggio Emilia contro il Sassuolo grazie a un gol di Paulo Dybala.
E mentre non si spengono le polemiche per la direzione arbitrale di Napoli-Inter, con il designatore Gianluca Rocchi che ferma arbitro, assistente e varista della partita del 'Maradona' per l'errore in occasione del rigore che ha sbloccato il risultato, se ne accendono di nuove a Firenze.
Nel 2-2 tra Fiorentina e Bologna al 'Franchi', infatti, gli ospiti vanno avanti di due gol, se ne vedono annullare un terzo, poi subiscono due calci di rigore contro per il pareggio dei viola. E vanno su tutte le furie.
© RIPRODUZIONE RISERVATA