Vince il Torino di Marco Baroni , in casa e in rimonta, per 2-1 contro il Genoa . Al 90' segna Guillermo Maripán e in pieno recupero il secondo portiere Alberto Paleari salva il risultato con un doppio miracolo. Prima in classifica in campionato, con il Napoli , c'è la Roma di Gian Piero Gasperini , che passa a Reggio Emilia contro il Sassuolo grazie a un gol di Paulo Dybala .

E mentre non si spengono le polemiche per la direzione arbitrale di Napoli-Inter, con il designatore Gianluca Rocchi che ferma arbitro, assistente e varista della partita del 'Maradona' per l'errore in occasione del rigore che ha sbloccato il risultato, se ne accendono di nuove a Firenze.