Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, Giménez è un caso: zero gol in 565 minuti”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 27 ottobre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 27 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la crisi della Juventus di Igor Tudor. In casa della Lazio, infatti, è arrivata la terza sconfitta consecutiva dei bianconeri tra Serie A e Champions League: decide un gol di Toma Bašić, il tecnico croato ora rischia la panchina.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 27 ottobre 2025

In alto, sotto la testata, una doppia 'Joya' per la Roma di Gian Piero Gasperini. Grazie al gol di Paulo Dybala, infatti, i giallorossi vincono in casa del Sassuolo e si riprendono il primo posto in classifica, pari merito con il Napoli. La squadra di Antonio Conte rischia di dover rinunciare, oltretutto, a Kevin De Bruyne a lungo per infortunio.

Mentre al Milan il centravanti messicano Santiago Giménez è diventato un caso, all'Inter - sconfitta proprio dal Napoli al 'Maradona' sabato - serve la cura di Cristian Chivu: una sana dose di lavoro e pragmatismo per una squadra troppo elettrica e che fatica a gestire le difficoltà.

