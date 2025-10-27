In alto, sotto la testata, una doppia 'Joya' per la Roma di Gian Piero Gasperini . Grazie al gol di Paulo Dybala , infatti, i giallorossi vincono in casa del Sassuolo e si riprendono il primo posto in classifica , pari merito con il Napoli . La squadra di Antonio Conte rischia di dover rinunciare, oltretutto, a Kevin De Bruyne a lungo per infortunio .

Mentre al Milan il centravanti messicano Santiago Giménez è diventato un caso, all'Inter - sconfitta proprio dal Napoli al 'Maradona' sabato - serve la cura di Cristian Chivu: una sana dose di lavoro e pragmatismo per una squadra troppo elettrica e che fatica a gestire le difficoltà.