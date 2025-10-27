In vetta alla classifica del campionato, con il Napoli, c'è la Roma, che passa con il minimo scarto sul campo del Sassuolo grazie a un gol di Paulo Dybala. Si è fermata, invece, come noto l'Inter al 'Maradona' contro i campani nella gara del sabato. Cristian Chivu, infastidito per le parole di Antonio Conte, perde per infortunio Henrikh Mkhitaryan per almeno un mese.
Per via del rigore che ha sbloccato il risultato nel 3-1 per gli azzurri, giudicato un errore dai vertici arbitrali, fermati il direttore di gara Maurizio Mariani e l'assistente che gliel'ha segnalato. Menzione, poi, sulla 'rosea' per il Torino, che batte in rimonta 2-1 il Genoa e sale in graduatoria. Decisivo un gol al 90' di Guillermo Maripán, ma salva tutto una duplice parata di Alberto Paleari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA