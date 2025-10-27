Pianeta Milan
Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Juve a terra: la Lazio inguaia Tudor: ora rischia'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 27 ottobre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 27 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la sconfitta della Juventus di Igor Tudor sul campo della Lazio di Maurizio Sarri: decide un gol di Toma Bašić nel primo tempo. Terzo k.o. di fila tra Serie A e Champions League per i bianconeri: il tecnico croato, ora, rischia l'esonero.

In vetta alla classifica del campionato, con il Napoli, c'è la Roma, che passa con il minimo scarto sul campo del Sassuolo grazie a un gol di Paulo Dybala. Si è fermata, invece, come noto l'Inter al 'Maradona' contro i campani nella gara del sabato. Cristian Chivu, infastidito per le parole di Antonio Conte, perde per infortunio Henrikh Mkhitaryan per almeno un mese.

Per via del rigore che ha sbloccato il risultato nel 3-1 per gli azzurri, giudicato un errore dai vertici arbitrali, fermati il direttore di gara Maurizio Mariani e l'assistente che gliel'ha segnalato. Menzione, poi, sulla 'rosea' per il Torino, che batte in rimonta 2-1 il Genoa e sale in graduatoria. Decisivo un gol al 90' di Guillermo Maripán, ma salva tutto una duplice parata di Alberto Paleari.

