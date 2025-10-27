In vetta alla classifica del campionato, con il Napoli , c'è la Roma , che passa con il minimo scarto sul campo del Sassuolo grazie a un gol di Paulo Dybala . Si è fermata, invece, come noto l' Inter al 'Maradona' contro i campani nella gara del sabato. Cristian Chivu , infastidito per le parole di Antonio Conte , perde per infortunio Henrikh Mkhitaryan per almeno un mese.

Per via del rigore che ha sbloccato il risultato nel 3-1 per gli azzurri, giudicato un errore dai vertici arbitrali, fermati il direttore di gara Maurizio Mariani e l'assistente che gliel'ha segnalato. Menzione, poi, sulla 'rosea' per il Torino, che batte in rimonta 2-1 il Genoa e sale in graduatoria. Decisivo un gol al 90' di Guillermo Maripán, ma salva tutto una duplice parata di Alberto Paleari.