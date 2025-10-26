'Il Corriere della Sera' parla ancora di Milan-Pisa 2-2. "Santiii, svegliati … stai dormendo?", queste sarebbero le urla che Massimiliano Allegri avrebbe recapitato all'attaccante Gimenez durante la partita. Secondo il quotidiano, la punta sarebbe apparsa ancora una volta abulica, per non dire spaesata. Il dato che preoccuperebbe il Milan sarebbero i gol in attacco. Il quotidiano continua e parla di un Gimenez: "Mai realmente nei piani di Max Allegri tanto che è stato a un centimetro dallo scambio con Dovbyk della Roma". Il messicano non si è ancora sbloccato in Serie A in questa stagione.