Il quotidiano continua e rivela di come l'allenatore del Milan si aspetti un rinforzo a gennaio nel reparto avanzato, questo per potere lottare per lo Scudetto.
'Il Corriere della Sera' parla ancora di Milan-Pisa 2-2. "Santiii, svegliati … stai dormendo?", queste sarebbero le urla che Massimiliano Allegri avrebbe recapitato all'attaccante Gimenez durante la partita. Secondo il quotidiano, la punta sarebbe apparsa ancora una volta abulica, per non dire spaesata. Il dato che preoccuperebbe il Milan sarebbero i gol in attacco. Il quotidiano continua e parla di un Gimenez: "Mai realmente nei piani di Max Allegri tanto che è stato a un centimetro dallo scambio con Dovbyk della Roma". Il messicano non si è ancora sbloccato in Serie A in questa stagione.
'Il Corriere della Sera' passa anche a Nkunku pagato 37 milioni più bonus: anche il francese è entrato nel tabellino dei marcatori solo in Coppa Italia. Secondo il quotidiano, la società non metterebbe nessuno sul tavolo degli imputati dopo 8 giornate di campionato. Secondo 'Il Corriere' però: "Massimiliano Allegri non si capacita di come Gimenez non abbia l’ossessione del gol, quella ferocia sotto porta".
