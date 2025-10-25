Pianeta Milan
Giaccherini: “Gimenez ha fatto una partita insufficiente. Rischi di uscire quando torna…”

Milan-Pisa, Ravezzani: 'Malissimo Gimenez e Nkunku. Il problema ...'
A parlare di Gimenez nel post partita di Milan-Pisa ai microfoni di Dazn è stato l'ex calciatore della Juventus, Emanuele Giaccherini
Nella serata di ieri, il Milan di Massimiliano Allegri ha aperto le danze dell'ottava giornata di Serie A. I rossoneri hanno ospitato tra le mura di San Siro il Pisa di Alberto Gilardino, ex calciatore che ha vestito la casacca rossonera dal 2005 al 2008. Tra le varie polemiche legate ai gol e ai falli non fischiati, è finita sotto i riflettori la prestazione opaca di Santiago Gimenez. L'attaccante messicano non è riuscito a segnare neanche contro il Pisa. A parlarne nel post partita ai microfoni di Dazn è stato l'ex calciatore della Juventus, Emanuele Giaccherini, che ha dichiarato:

Milan, le parole di Giaccherini su Gimenez

“Partita insufficiente oggi. Oggi ha proprio sbagliato prestazione: non l’ho visto coinvolto nel gioco. Magari il suo compito è anche giocare nell’ombra per creare spazio ai compagni ma non l’ho visto bene stasera. Poco, poco, c’è bisogno di un qualcosa in più.

Se rischia di uscire dall'11 quando torna Pulisic dall'infortunio:  “Se questo è il modulo sicuramente, sì. Leao non lo togli mai”.

