Milan-Pisa, Ordine: 'Moreo blocco da rugby su Gabbia. L'arbitro ...'

Dopo gli episodi arbitrali di Milan-Pisa 2-2 e di Milan-Fiorentina 2-1 , il giornalista Franco Ordine ha scritto un lungo pezzo d'analisi per 'Il Corriere dello Sport': "Ecco sollevarsi il polverone dopo Milan-Pisa per i fischi di Zufferli, l’arbitro friulano, e una serie di episodi discussi con una coppia al VAR che interviene solo in occasione dei due gol rossoneri per far passare la nuova interpretazione estensiva sul fuorigioco che assolve la posizione di Pavlovic. Resta alla fine l’interrogativo più attraente riferito al “blocco” da rugby effettuato su Gabbia da Moreo in occasione del secondo gol pisano".

Milan-Pisa, Moreo su Gabbia: il parere di Ordine

Ordine continua il suo pezzo proprio sull'episodio Moreo-Gabbia: "Dinanzi a quella trattenuta, tanto goffa quanto vistosa, quale arbitro avrebbe avuto la personalità per fischiare al volo prima della conclusione di Nzola? Il punto in discussione dunque non è più l’episodio e neppure la scelta dell’arbitro che pure è alle prime armi e non scortato da giudizi tecnici incoraggianti. Il quesito più interessante resta sostanzialmente un altro".