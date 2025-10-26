Milan-Pisa, Ordine: 'Moreo blocco da rugby su Gabbia. L'arbitro ...'

Pianeta Milan
Continua a fare discutere il potenziale mancato fischio su Moreo per un fallo su Gabbia in Milan-Pisa 2-2. Il parere di Franco Ordine a 'Il Corriere dello Sport'
Dopo gli episodi arbitrali di Milan-Pisa 2-2 e di Milan-Fiorentina 2-1, il giornalista Franco Ordine ha scritto un lungo pezzo d'analisi per 'Il Corriere dello Sport': "Ecco sollevarsi il polverone dopo Milan-Pisa per i fischi di Zufferli, l’arbitro friulano, e una serie di episodi discussi con una coppia al VAR che interviene solo in occasione dei due gol rossoneri per far passare la nuova interpretazione estensiva sul fuorigioco che assolve la posizione di Pavlovic. Resta alla fine l’interrogativo più attraente riferito al “blocco” da rugby effettuato su Gabbia da Moreo in occasione del secondo gol pisano". 

Milan-Pisa, Moreo su Gabbia: il parere di Ordine

Ordine continua il suo pezzo proprio sull'episodio Moreo-Gabbia: "Dinanzi a quella trattenuta, tanto goffa quanto vistosa, quale arbitro avrebbe avuto la personalità per fischiare al volo prima della conclusione di Nzola? Il punto in discussione dunque non è più l’episodio e neppure la scelta dell’arbitro che pure è alle prime armi e non scortato da giudizi tecnici incoraggianti. Il quesito più interessante resta sostanzialmente un altro".

Il giornalista continua: "Cosa fare per impedire che persino un potenziale errore commesso una settimana prima da un altro arbitro a favore di una squadra (Ordine fa riferimento a Parisi-Gimenez in Milan-Fiorentina), possa diventare la molla per sorvolare la settimana successiva come per pareggiare i conti. C’è forse una sola via d’uscita da questa gabbia: e cioè la designazione di fischietti di provata personalità. Dopo Milan-Bologna, con il rigorissimo negato al rossonero Nkunku, Rocchi affidò la pratica di Lecce-Milan a Doveri, un numero uno della categoria. E il fischietto romano non si fece certo influenzare annullando ad esempio, dopo pochi minuti, un gol di testa di Gabbia dopo una spintarella a un difensore pugliese".

