Milan-Pisa, Ordine: 'Moreo blocco da rugby su Gabbia. L'arbitro ...'

Il giornalista continua: "Cosa fare per impedire che persino un potenziale errore commesso una settimana prima da un altro arbitro a favore di una squadra (Ordine fa riferimento a Parisi-Gimenez in Milan-Fiorentina), possa diventare la molla per sorvolare la settimana successiva come per pareggiare i conti. C’è forse una sola via d’uscita da questa gabbia: e cioè la designazione di fischietti di provata personalità. Dopo Milan-Bologna, con il rigorissimo negato al rossonero Nkunku, Rocchi affidò la pratica di Lecce-Milan a Doveri, un numero uno della categoria. E il fischietto romano non si fece certo influenzare annullando ad esempio, dopo pochi minuti, un gol di testa di Gabbia dopo una spintarella a un difensore pugliese".
