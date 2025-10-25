Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 25 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
EDICOLA
Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan-Pisa 2-2. Max sbatte il muso”
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 25 ottobre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la super sfida tra Napoli e Inter. Occhi su Conte. In alto il Milan si ferma contro il Pisa. Max sbatte il muso. Vlahovic fuori, sorpasso David. Yamal accusa: "Il Real ruba". Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.
