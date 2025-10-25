Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 25 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan da mal di testa, niente fuga”
EDICOLA
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan da mal di testa, niente fuga”
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 25 ottobre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con il pareggio tra il Milan e il Pisa. Milan da mal di testa, niente fuga. In alto la sfida tra il Napoli e l'Inter. Tudor cambia, Conceicao-Yildiz dietro a un 9. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA