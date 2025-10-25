Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 25 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: “Milan-Pisa 2-2, diabolico Gila, delusione Max”
EDICOLA
Prima pagina Tuttosport: “Milan-Pisa 2-2, diabolico Gila, delusione Max”
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 25 ottobre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con il consiglio di Marchisio alla Juve: "Trovato il ruolo a Koopmeiners". Milan-Pisa 2-2, diabolico Gila, delusione Max. Napoli-Inter, sfida mondiale. Asllani punizioni a ripetizioni. Yamal incendia il clasico e il Real. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA