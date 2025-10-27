Milan, Pulisic brucia le tappe — Nonostante, poi, lo stesso Commissario Tecnico degli U.S.A., Mauricio Pochettino, avesse notato come Pulisic non fosse in perfette condizioni fisiche, c'è stata una gestione scriteriata del giocatore: prima amichevole in panchina, per tutelarne la salute; seconda, invece, in campo da titolare. E, dopo mezzora di gioco, un problema fisico, che dalla caviglia si è spostato al bicipite femorale, ha mandato k.o. il numero 11 rossonero.

Questo, ha ricordato la 'rosea', accadeva 12 giorni fa. Nel frattempo, Pulisic si è allenato - seguendo un programma di lavoro personalizzato - per riprendersi dall'infortunio. Un piano che, a quanto pare, ha dato i suoi risultati. In Atalanta-Milan di domani, ovviamente, lo statunitense non ci sarà. Così come difficilmente, anche se non è un'eventualità del tutto da escludere, ci sarà in Milan-Roma di domenica prossima.

Può tornare già a Parma. Ma niente amichevoli con la Nazionale! — Ma Pulisic punta ad esserci per Parma-Milan di sabato 8 novembre, ultima partita di Serie A prima di una nuova sosta. E se Pulisic sarà disponibile per il Milan, di conseguenza lo sarà per gli U.S.A., che hanno in calendario due amichevoli internazionali contro Paraguay e Uruguay. Il Milan, che dopo la sosta di novembre sarà atteso dal derby di Milano, eviterebbe volentieri un nuovo viaggio a Pulisic verso gli States.

E, per la 'rosea', l'amministratore delegato Giorgio Furlani ne starebbe già parlando con i riferimenti della Federazione calcistica degli U.S.A.: non si tratterebbe né di un risarcimento per quanto accaduto ora né di una compensazione, ma semplicemente di buon senso. Anche, dunque, se Pulisic tornasse in campo prima della sosta, sfrutterà la pausa del campionato per ritrovare la condizione migliore.