Alla vigilia della sfida contro il Milan , l’ Atalanta si trova a un punto di snodo della sua stagione. Dopo le parole dure di Carnesecchi , che ha spronato la squadra a “svegliarsi”, Juric chiede una reazione immediata: servono più concretezza sotto porta e un ritrovato spirito di gruppo. Nonostante la solidità difensiva, i nerazzurri faticano a concretizzare il grande volume di gioco prodotto. Il dato che preoccupa è quello offensivo: appena 1,5 gol di media a partita, che scendono sotto la soglia dell’unità se si considerano le gare terminate in pareggio. Un paradosso per una squadra che crea tanto ma fatica a trasformare. Per questo, secondo la Gazzetta dello Sport , Juric sarebbe pronto a cambiare qualcosa nel suo undici titolare.

Atalanta, le novità di formazione di Juric in vista del Milan

La prima novità riguarda Gianluca Scamacca, destinato a partire dall’inizio dopo i due ingressi dalla panchina contro Slavia Praga e Cremonese. L’attaccante non è ancora al top, ma ha bisogno di minuti per ritrovare ritmo e fiducia: la sua presenza garantisce fisicità, qualità tecnica e la capacità di far salire la squadra, aspetti che lo potrebbero preferire, almeno dall'inizio, a Krstović.