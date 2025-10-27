In vista di Atalanta-Milan, Juric pensa a due novità nell'undici titolare per tornare alla vittoria in campionato che manca da più di un mese. La Gazzetta svela quelle che potrebbero essere le scelte dell'allenatore nerazzurro
Alla vigilia della sfida contro il Milan, l’Atalanta si trova a un punto di snodo della sua stagione. Dopo le parole dure di Carnesecchi, che ha spronato la squadra a “svegliarsi”, Juric chiede una reazione immediata: servono più concretezza sotto porta e un ritrovato spirito di gruppo. Nonostante la solidità difensiva, i nerazzurri faticano a concretizzare il grande volume di gioco prodotto. Il dato che preoccupa è quello offensivo: appena 1,5 gol di media a partita, che scendono sotto la soglia dell’unità se si considerano le gare terminate in pareggio. Un paradosso per una squadra che crea tanto ma fatica a trasformare. Per questo, secondo la Gazzetta dello Sport, Juric sarebbe pronto a cambiare qualcosa nel suo undici titolare.
Atalanta, le novità di formazione di Juric in vista del Milan
La prima novità riguarda Gianluca Scamacca, destinato a partire dall’inizio dopo i due ingressi dalla panchina contro Slavia Praga e Cremonese. L’attaccante non è ancora al top, ma ha bisogno di minuti per ritrovare ritmo e fiducia: la sua presenza garantisce fisicità, qualità tecnica e la capacità di far salire la squadra, aspetti che lo potrebbero preferire, almeno dall'inizio, a Krstović.