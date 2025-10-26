Pianeta Milan
Atalanta-Milan, probabile formazione: Allegri sorprende? E occhio al recupero di Pulisic

Atalanta-Milan, probabile formazione: Allegri potrebbe cambiare qualcosa rispetto a Milan-Pisa. Novità importanti su Pulisic. Le ultime da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Atalanta-Milan, nona giornata della Serie A 2025-26. I rossoneri torneranno subito in campo questo martedì e poi domenica contro la Roma. Due sfide molto importanti per i rossoneri. Allegri potrebbe cambiare qualcosa rispetto a Milan-Pisa 2-2. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', in difesa dovrebbe tornare Tomori al posto di De Winter. Estupinan e Loftus-Cheek potrebbero recuperare almeno per la panchina? Secondo la rosea ci sarebbe la speranza che almeno uno dei due possa essere disponibile. L'inglese, fino a giovedì, non sentiva il muscolo ancora sciolto, mentre la caviglia di Estupinan non darebbe le giuste garanzie.

Atalanta-Milan, probabile formazione

Secondo il quotidiano, Allegri potrebbe pensare a un altro cambio:  l’utilizzo di Saelemaekers alle spalle di Leao, con Gimenez in panchina e Athekame titolare sulla fascia destra. Secondo la rosea, infatti, Allegri potrebbe pensare a Gimenez dalla panchina per una variazione tattica, mentre Nkunku non avrebbe ancora i 90 minuti nelle gambe.

Quando potranno rientrare Pulisic e Rabiot? Le condizioni dell'attaccante dovrebbero essere rivalutate nei prossimi giorni con un accertamento strumentale al bicipite femorale destro dove gli è stata riscontrata una lesione di basso grado dopo l’amichevole giocata con gli Stati Uniti il 14 ottobre. Il giocatore vorrebbe rientrare prima della sosta di novembre con la speranza di rientrare in panchina contro la Roma. Attesa invece per Rabiot. Ecco la probabile formazione rossonera per Atalanta-Milan.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA