Quando potranno rientrare Pulisic e Rabiot? Le condizioni dell'attaccante dovrebbero essere rivalutate nei prossimi giorni con un accertamento strumentale al bicipite femorale destro dove gli è stata riscontrata una lesione di basso grado dopo l’amichevole giocata con gli Stati Uniti il 14 ottobre. Il giocatore vorrebbe rientrare prima della sosta di novembre con la speranza di rientrare in panchina contro la Roma. Attesa invece per Rabiot. Ecco la probabile formazione rossonera per Atalanta-Milan.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri.
