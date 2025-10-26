Atalanta-Milan, nona giornata della Serie A 2025-26. I rossoneri torneranno subito in campo questo martedì e poi domenica contro la Roma. Due sfide molto importanti per i rossoneri. Allegri potrebbe cambiare qualcosa rispetto a Milan-Pisa 2-2. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', in difesa dovrebbe tornare Tomori al posto di De Winter. Estupinan e Loftus-Cheek potrebbero recuperare almeno per la panchina? Secondo la rosea ci sarebbe la speranza che almeno uno dei due possa essere disponibile. L'inglese, fino a giovedì, non sentiva il muscolo ancora sciolto, mentre la caviglia di Estupinan non darebbe le giuste garanzie.