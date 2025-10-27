Invece, il Milan di Allegri ha perso contro i grigiorossi (1-2) e poi pareggiato, in pieno recupero, contro i nerazzurri. Evitando un'altra cocente beffa. Quest'ultimo risultato, adesso, impone al Diavolo di andare a Bergamo per riprendersi i punti persi: ma la trasferta in casa dell'Atalanta, storicamente, è ostica per il Milan (due sconfitte, 3-2 e 2-1, negli ultimi due anni).

Pulisic e Leão hanno fatto il loro, Giménez e Nkunku no — Ma non è tutto, perché dopo l'Atalanta il Milan dovrà vedersela contro la Roma, attualmente prima in classifica con il Napoli. Due scontri diretti in cui, ha evidenziato il quotidiano sportivo capitolino, servirà ritrovare solidità difensiva ma anche e soprattutto i gol degli attaccanti. Che non stanno arrivando, almeno non da tutti.

Christian Pulisic e Rafael Leão hanno fatto fin qui il loro, compatibilmente alle partite giocate. Santiago Giménez e Christopher Nkunku, a segno fin qui solo una volta e per giunta in Coppa Italia, no. Allegri sta studiando il modo che consenta alle punte di sbloccarsi ma è innegabile, la chiosa del 'CorSport', come le assenze dello stesso Pulisic e di Adrien Rabiot in mediana si stiano facendo sentire eccome.