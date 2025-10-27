Per il quotidiano torinese, l'area di rigore avversari sta diventando un deserto per i centravanti di turno del Milan. Le statistiche lo spiegano in maniera evidente: dall'agosto 2024 il Milan, in Serie A, ha disputato 46 partite e ha realizzato 74 gol. Quante dai centravanti? Solo 15. Ovvero 5 da Álvaro Morata e Giménez, poi 3 da Tammy Abraham e 2 da Luka Jović. Appena il 20% del totale.