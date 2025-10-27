Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Al Milan serve un bomber vero: inquietanti i dati dei ‘9’ rossoneri dopo Giroud

ULTIME MILAN NEWS

Al Milan serve un bomber vero: inquietanti i dati dei ‘9’ rossoneri dopo Giroud

AAA centravanti cercasi: Milan, ti serve un 9 importante. Finora mai sostituito Giroud
Da quando è andato via Olivier Giroud, il Milan non è riuscito a trovare un centravanti di livello internazionale che gli garantisse tanti gol e peso specifico in attacco. Numeri e dati di chi è arrivato dopo il francese. Per il futuro urge...
Daniele Triolo Redattore 

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato a tutti i tifosi del Milan una triste verità: se Olivier Giroud era riuscito a cancellare la 'maledizione' della maglia numero 9 del Diavolo, iniziata sin dai tempi del ritiro di Filippo Inzaghi, da quando il francese è andato via i rossoneri non sono riusciti a rimpiazzarlo a dovere.

Milan, Giroud l'unico e ultimo grande centravanti

—  

L'ultimo gol di un centravanti del Milan in Serie A risale al 9 maggio 2025, quando Santiago Giménez realizzò una doppietta nel 3-1 di 'San Siro' contro il Bologna. Da quel momento, dieci partite senza reti. La doppietta di Rafael Leão in Milan-Fiorentina? Sì, quando il portoghese ha lasciato la posizione di centravanti per agire lontano dall'area, con libertà di svariare sulla sua amata corsia di sinistra.

LEGGI ANCHE

Per il quotidiano torinese, l'area di rigore avversari sta diventando un deserto per i centravanti di turno del Milan. Le statistiche lo spiegano in maniera evidente: dall'agosto 2024 il Milan, in Serie A, ha disputato 46 partite e ha realizzato 74 gol. Quante dai centravanti? Solo 15. Ovvero 5 da Álvaro Morata e Giménez, poi 3 da Tammy Abraham e 2 da Luka Jović. Appena il 20% del totale.

Né Giménez né Nkunku per ora stanno rispondendo bene

—  

Christian Pulisic, Leão, viaggiano a ottime medie; i centrocampisti contribuiscono, persino i difensori fanno il loro. Ma non le prime punte. Giroud, a 37 anni, realizzò 15 gol nel campionato 2023-2024. Nessuno è riuscito a raccoglierne l'eredità, neanche Giménez, pagato 35 milioni di euro bonus inclusi al Feyenoord. E, fin qui, neanche il '9 moderno', parole del direttore sportivo Igli Tare, ovvero Christopher Nkunku, pagato 37 milioni di euro più bonus.

LEGGI ANCHE: Atalanta-Milan, le parole di Allegri nella conferenza stampa della vigilia >>>

Sarebbe bastato convogliare tutte queste risorse su un attaccante top: al Milan serve un centravanti importante, che faccia la differenza. Il mercato, magari già quello di gennaio, servirà a porvi rimedio?

Leggi anche
Milan-Pisa, contatto Moreo-Gabbia: questa la valutazione dell’AIA sul gol di Nzola
Al Milan di Allegri mancano i gol degli attaccanti: Giménez e Nkunku, serve fare di più!

© RIPRODUZIONE RISERVATA