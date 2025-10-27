Per il quotidiano torinese, l'area di rigore avversari sta diventando un deserto per i centravanti di turno del Milan. Le statistiche lo spiegano in maniera evidente: dall'agosto 2024 il Milan, in Serie A, ha disputato 46 partite e ha realizzato 74 gol. Quante dai centravanti? Solo 15. Ovvero 5 da Álvaro Morata e Giménez, poi 3 da Tammy Abraham e 2 da Luka Jović. Appena il 20% del totale.
Né Giménez né Nkunku per ora stanno rispondendo bene—
Christian Pulisic, Leão, viaggiano a ottime medie; i centrocampisti contribuiscono, persino i difensori fanno il loro. Ma non le prime punte. Giroud, a 37 anni, realizzò 15 gol nel campionato 2023-2024. Nessuno è riuscito a raccoglierne l'eredità, neanche Giménez, pagato 35 milioni di euro bonus inclusi al Feyenoord. E, fin qui, neanche il '9 moderno', parole del direttore sportivo Igli Tare, ovvero Christopher Nkunku, pagato 37 milioni di euro più bonus.
Sarebbe bastato convogliare tutte queste risorse su un attaccante top: al Milan serve un centravanti importante, che faccia la differenza. Il mercato, magari già quello di gennaio, servirà a porvi rimedio?
