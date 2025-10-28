'La Gazzetta dello Sport' parla del Milan e in particolare di Rafael Leao. Secondo la rosea, per Allegri il portoghese potrebbe mettere insieme tutto: gol e giocate ovvero essere decisivo e spettacolare allo stesso tempo. Leao ha segnato tre gol in quattro partite in Serie A, due da titolare dopo il lungo infortunio per la lesione al polpaccio. Secondo il quotidiano resterebbe il punto di riferimento del Milan in attacco. In due lì davanti anche Rafa rende meglio. Si appoggia, sfrutta gli spazi e si sente più libero di cercarli fuori area. "Leao punta da 20-25 gol a stagione? Credo che possa raggiungere certe cifre. Sta crescendo di condizione, si sta convincendo delle sue caratteristiche da attaccante. Deve migliorare dentro l’area: ha avuto occasioni importanti e le ha sfruttate poco. Deve essere più cinico". Queste la parole di Allegri su Leao dette alla vigilia di Atalanta-Milan.