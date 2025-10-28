Pianeta Milan
Leao punto di riferimento del Milan in attacco: Allegri convinto di una cosa
Milan, Leao dovrebbe giocare titolare anche questa sera contro l'Atalanta. Il portoghese sta giocando quasi da prima punta con Allegri. L'analisi de 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' parla del Milan e in particolare di Rafael Leao. Secondo la rosea, per Allegri il portoghese potrebbe mettere insieme tutto: gol e giocate ovvero essere decisivo e spettacolare allo stesso tempo. Leao ha segnato tre gol in quattro partite in Serie A, due da titolare dopo il lungo infortunio per la lesione al polpaccio. Secondo il quotidiano resterebbe il punto di riferimento del Milan in attacco. In due lì davanti anche Rafa rende meglio. Si appoggia, sfrutta gli spazi e si sente più libero di cercarli fuori area. "Leao punta da 20-25 gol a stagione? Credo che possa raggiungere certe cifre. Sta crescendo di condizione, si sta convincendo delle sue caratteristiche da attaccante. Deve migliorare dentro l’area: ha avuto occasioni importanti e le ha sfruttate poco. Deve essere più cinico". Queste la parole di Allegri su Leao dette alla vigilia di Atalanta-Milan.

Milan, Leao ancora punto di riferimento

—  

Secondo il quotidiano, in attacco il pallone va verso Leao: contro il Pisa, il portoghese è stato autore di 35 passaggi, Gimenez di soli 8. Il 10 ha giocato 64 palloni contro i 19 del 7. Secondo la rosea, Leao avrebbe già dimostrato un'evoluzione nel suo ruolo da prima punta: i gol da fuori area, due degli ultimi tre, non appartenevano al repertorio di Rafa. Il portoghese starebbe lavorando sulla mira.

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', la media realizzativa di Rafa è di un gol ogni 243 minuti che scende considerate le ultime tre partite di A: una rete ogni 76 minuti. E si abbassa ulteriormente a uno ogni 61,25 considerate i numeri stagionali: 4 reti, Coppa Italia compresa, in 245’ di gioco.

