PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport, Allegri: “Leao vale 25 gol”

EDICOLA

Prima pagina Corriere dello Sport, Allegri: “Leao vale 25 gol”

Prima pagina Corriere dello Sport, Allegri: 'Leao vale 25 gol'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 28 ottobre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 28 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la Juventus: salta Tuod. La Juve su Spalletti, pronto a dire si. Il Napoli vuole vincere per De Bruyne. Atalanta-Milan, Rafa leader. Allegri: "Leao vale 25 gol". Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.

 

Leggi anche
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Atalanta-Milan, Lookman e Leao, duello a tutta...
Leao punto di riferimento del Milan in attacco: Allegri convinto di una cosa

© RIPRODUZIONE RISERVATA