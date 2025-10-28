Milan, Ordine: 'Allegri difende gli arbitri. Fa effetto da uno che ...'

Il giornalista Franco Ordine ha analizzato le parole dell'allenatore del Milan Massimiliano Allegri in merito agli arbitri di Serie A. Ecco il pensiero su 'Il Giornale'

Il Milan si prepara per affrontare questa sera l'Atalanta. Alla vigilia della sfida, Massimiliano Allegri ha parlato anche del tema arbitrale. Il giornalista Franco Ordine ha analizzato proprio le parole dell'allenatore rossonero in merito: "Allegri difensore pubblico numero uno degli arbitri. Mentre infuria la tempesta mediatica per il disastro di decisioni contestate con addirittura minacce di querele, il tecnico del Milan si è assunto l'ingrato incarico di avvocato difensore della categoria".