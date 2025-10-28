Atalanta-Milan, 9^ giornata del campionato della Serie A 2025-26. I rossoneri sono subito chiamati a rispondere dopo il pareggio interno contro il Pisa per 2-2. Alla 'New Balance Arena' il Diavolo sfida una Dea reduce dal pareggio contro la Cremonese, ma in crescita con il lavoro di Juric. Una sfida assolutamente da non sottovalutare visto che l'Atalanta ha giocato bene in questo inizio stagionale. Il Milan deve ancora fare i conti con qualche assenza di troppo. Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Milan da 'Il Corriere dello Sport'. PROSSIMA SCHEDA
Atalanta-Milan, probabili formazioni: Allegri sceglie la punta. Novità sugli infortuni
Atalanta-Milan, probabili formazioni: Allegri ha scelto il suo attaccante. Ecco chi giocherà al fianco di Leao. Novità sugli infortuni. Il punto da 'Il Corriere dello Sport'
