Milan, Saelemaekers dal primo minuto anche contro l'Atalanta. L'esterno belga, con Allegri, non esce mai dal campo ed è tra i giocatori più importanti. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, Saelemaekers sta giocando sempre con Allegri in panchina. Il belga ha stretto i denti contro la Fiorentina recuperando dal suo infortunio con la maglia del Belgio. In questa prima parte della stagione, l'esterno è stato senza dubbio uno dei migliori del Milan. Anche contro il Pisa, una partita in cui il Diavolo non ha dato il meglio di sé, Saelemaekers ha dato tutto ed è stato forse il migliore in campo. Un grande peccato per il gol mancato a tempo scaduto dopo la sua clamorosa serpentina. Per questo è interessante vedere quale impatto ha avuto finora l'attaccante dal suo ritorno al Milan.

Grazie alle analisi di 'Sofascore' e 'Opta' abbiamo i numeri e le statistiche di questo inizio stagionale di Saelemaekers con il Milan.

10 partite con 83 minuti di media con un gol e 2 assist. Come possiamo vedere dalla heatmap, Saelemaekers ha giocato a tutta fascia a destra comprendo da area a area. Per il belga sono 3 le occasioni create con quasi due tiri di media come i passaggi chiave e i dribbling riusciti. Tantissimi i duelli vinti a partita quasi 7 per il 70%. Quasi 4 i palloni recuperati e poco più di 2,5 i contrasti vinti di media. Numeri veramente importanti quelli di Saelemaekers con il Milan. Per i rossoneri è stata una fortuna che prima Bologna e poi Roma non abbiamo riscattato o comprato il giocatore dopo i vari prestiti. Il Diavolo ha trovato un giocatore pronto, in grado di fare tanti ruoli e di essere un perno inamovibile di Allegri. Saelemaekers è forse il giocatore più insostituibile nell'undici titolare del Milan per le qualità e le sue caratteristiche.

Il belga sta giocando come esterno destro a tutto campo nel 3-5-2 del Milan, ma ha giocato anche da adattato come seconda punta contro Fiorentina e Lecce. Athekame è ancora acerbo e deve crescere per poter essere una soluzione alternativa a Saelemaekers. Il giocatore belga riesce a creare, ad essere pericoloso in attacco e soprattutto è un motore infinito sul campo in entrambe le fasi. Un giocatore così è preziosissimo per tutti.

