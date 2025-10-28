10 partite con 83 minuti di media con un gol e 2 assist. Come possiamo vedere dalla heatmap, Saelemaekers ha giocato a tutta fascia a destra comprendo da area a area. Per il belga sono 3 le occasioni create con quasi due tiri di media come i passaggi chiave e i dribbling riusciti. Tantissimi i duelli vinti a partita quasi 7 per il 70%. Quasi 4 i palloni recuperati e poco più di 2,5 i contrasti vinti di media. Numeri veramente importanti quelli di Saelemaekers con il Milan. Per i rossoneri è stata una fortuna che prima Bologna e poi Roma non abbiamo riscattato o comprato il giocatore dopo i vari prestiti. Il Diavolo ha trovato un giocatore pronto, in grado di fare tanti ruoli e di essere un perno inamovibile di Allegri. Saelemaekers è forse il giocatore più insostituibile nell'undici titolare del Milan per le qualità e le sue caratteristiche.