Milan, le ultime novità verso l'Atalanta: ultima occasione per Gimenez? La verità su Son. Parla Cardinale. Ecco le top news del 28 ottobre 2025 da Pianeta Milan
Emiliano Guadagnoli
Milan, la verità su Son. Gimenez: ultima occasione? Cardinale dice tutto. E Leao ...

Il Milan si prepara di nuovo a tornare in campo. Questa sera, infatti, è prevista la partita contro l'Atalanta, valida per la 9^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Il Diavolo deve rispondere dopo il pareggio interno contro il Pisa. Gimenez dovrebbe giocare da titolare: ultima occasione? Ecco le novità su Son e la crescita di Leao. Gerry Cardinale parla a ruota libera: dichiarazioni molto importanti. Ecco le top news pubblicate questa mattina su Pianeta Milan.

