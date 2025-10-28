Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Allegri si fida sempre di più: Bartesaghi può essere il titolare fisso della fascia rossonera?

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Allegri si fida sempre di più: Bartesaghi può essere il titolare fisso della fascia rossonera?

Milan, Allegri si fida sempre di più: Bartesaghi può essere il titolare fisso della fascia rossonera?
Milan, Bartesaghi titolare anche contro l'Atalanta. Il terzino sinistro ha sempre più fiducia da parte di Allegri. Resterà titolare? Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, Bartesaghi sta giocando sempre di più con la maglia rossonera. La scorsa stagione non aveva trovato molta continuità, visto che veniva spesso chiamato in prima squadra senza giocare e molte volte giocava in Serie C con il Milan Futuro. Con Allegri, invece, ha fatto sempre parte della rosa della prima squadra come prima alternativa della fascia sinistra. Prima la squalifica e poi l'infortunio alla caviglia di Estupinan, hanno permesso a Bartesaghi di giocare tre partite di fila da titolare in cui si sono viste tutte le sua qualità e la sua netta crescita.

Milan, Bartesaghi resterà titolare?

—  

Grazie alle analisi di 'Sofascore' e 'Opta' abbiamo i numeri e le statistiche di questo inizio stagionale di Bartesaghi con il Milan.

LEGGI ANCHE

Bartesaghi ha giocato 5 partite in stagione di cui 4 dall'inizio con un assist. In queste gara il Milan ha tenuto la porta inviolata due volte. 75 minuti in campo di media per il terzino con 1,60 contrasti vinti di media, un salvataggio e quasi due palloni recuperati. Meno di un dribbling subito di media e il 50% dei duelli vinti. Contro il Pisa abbiamo visto anche qualche schema diretto per Bartesaghi per i suoi tiri al volo. Un segnalo chiaro di come Allegri si fidi sempre di più del terzino classe 2005 del Milan. Bartesaghi ha già messo in campo tutte le sue qualità: un fisico pronto, una grande corsa con e senza palla e grandi qualità di cross, soprattutto al volo. Certo deve comunque migliorare anche in fase difensiva, ma la crescita in questi ultimi anni è chiara e costante.

LEGGI ANCHE: Atalanta-Milan, probabili formazioni: chi tra Gimenez e Nkunku? Il punto sugli infortuni>>>

Quando Estupinan tornerà al massimo dal suo infortunio alla caviglia (probabilmente contro la Roma), Allegri dovrà decidere chi giocherà da titolare su quella fascia. Si perché, viste le prestazioni di entrambi i giocatori in questo inizio stagionale, non è scontato che l'ecuadoriano si riprenderà il posto da titolare a discapito di Bartesaghi. Vedremo che scelte farà Allegri per il suo Milan.

Leggi anche
Inter, Josep Martinez coinvolto in un incedente stradale: morto 81enne. La prima ricostruzione
Napoli, tegola De Bruyne: a rischio per la Supercoppa Italiana contro il Milan?

© RIPRODUZIONE RISERVATA