Bartesaghi ha giocato 5 partite in stagione di cui 4 dall'inizio con un assist. In queste gara il Milan ha tenuto la porta inviolata due volte. 75 minuti in campo di media per il terzino con 1,60 contrasti vinti di media, un salvataggio e quasi due palloni recuperati. Meno di un dribbling subito di media e il 50% dei duelli vinti. Contro il Pisa abbiamo visto anche qualche schema diretto per Bartesaghi per i suoi tiri al volo. Un segnalo chiaro di come Allegri si fidi sempre di più del terzino classe 2005 del Milan. Bartesaghi ha già messo in campo tutte le sue qualità: un fisico pronto, una grande corsa con e senza palla e grandi qualità di cross, soprattutto al volo. Certo deve comunque migliorare anche in fase difensiva, ma la crescita in questi ultimi anni è chiara e costante.