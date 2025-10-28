Pianeta Milan
Inter, Josep Martinez coinvolto in un incedente stradale: morto 81enne. La prima ricostruzione

Tragico incidente a Fenegrò, vicino ad Appiano Gentile coinvolto il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez. La ricostruzione
Emiliano Guadagnoli
Brutta notizia che riguarda l'Inter e in particolare il suo secondo portiere. Tragico incidente a Fenegrò, vicino ad Appiano Gentile: Josep Martinez, come riportato da La Repubblica, ha investito con la sua auto un 81enne su carrozzina elettrica. Secondo le prime ricostruzioni fatte dal quotidiano il signore avrebbe avuto un malore e avrebbe invaso la corsia opposta, la prima ricostruzione de La Repubblica racconta di un possibile malore per l'uomo in carrozzina, che ha invaso la corsia su cui Martinez stava transitando con la macchina. Il calciatore si sarebbe fermato per prestare soccorso, ma sarebbe stato tutto inutile.

Sul luogo subito elisoccorso, ambulanza e carabinieri. Anche i tentativi di rianimazione sul posto sarebbero stati inutili: il signore, infatti, sarebbe molto sul colpo (notizia riportata da Tuttomercatoweb).

Una brutta vicenda per il secondo portiere dell'Inter Josep Martinez. Il giocatore, secondo Gazzetta.it, non avrebbe riportato per fortuna ferite dall'incidente stradale. L'Inter giocherà domani in Serie A contro la Fiorentina.

