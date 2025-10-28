Brutta notizia che riguarda l'Inter e in particolare il suo secondo portiere. Tragico incidente a Fenegrò, vicino ad Appiano Gentile: Josep Martinez, come riportato da La Repubblica, ha investito con la sua auto un 81enne su carrozzina elettrica. Secondo le prime ricostruzioni fatte dal quotidiano il signore avrebbe avuto un malore e avrebbe invaso la corsia opposta, la prima ricostruzione de La Repubblica racconta di un possibile malore per l'uomo in carrozzina, che ha invaso la corsia su cui Martinez stava transitando con la macchina. Il calciatore si sarebbe fermato per prestare soccorso, ma sarebbe stato tutto inutile.