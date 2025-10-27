Intanto il Milan ha reso noto le modalità di vendita dei biglietti dedicata al proprio settore, ovvero la Curva Sud, in vista del derby contro l'Inter. Ecco il comunicato.

Comunicato: "AC Milan comunica che i biglietti per il Settore Ospiti relativi a Inter-Milan , Derby valevole per la 12ª giornata di Serie A, in programma domenica 23 novembre alle 20.45 a San Siro, saranno disponibili online , al Ticket Office di Casa Milan e al Flagship Store di via Dante secondo le seguenti modalità:

Per poter acquistare il biglietto ogni utilizzatore dovrà necessariamente essere intestatario di CRN Card in corso di validità. Ciascun abbonato e tutti i titolari di CRN Card potranno acquistare nella propria fase solo il biglietto per sé e in tutte le fasi il titolo verrà caricato sulla CRN dell'utilizzatore. Per i biglietti del Settore Ospiti di Inter-Milan non sarà attivo il cambio nominativo.