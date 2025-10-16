In questo momento, sono rimasti disponibili soltanto pochissimi posti: alcuni al Terzo Blu , per un prezzo di € 44,00 a biglietto. Quindi, altri nel Palco Corporate Rosso a € 239,00 per biglietto e, infine, gli ultimi nella Tribuna d'Onore Rossa a € 269,00 per ciascun tagliando. Introvabili negli altri settori.

Pertanto, per Milan-Roma si va verso il sold out a 'San Siro', così come sarà per le due gare precedenti, quella di questa domenica contro la Fiorentina e l'altra di venerdì prossimo contro il Pisa, compagini allenate rispettivamente dagli ex rossoneri Stefano Pioli e Alberto Gilardino.