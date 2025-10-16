Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan info biglietti Biglietti Milan-Roma, in corso la vendita libera: a disposizione ancora pochi posti

BIGLIETTI MILAN

Biglietti Milan-Roma, in corso la vendita libera: a disposizione ancora pochi posti

Biglietti Milan-Roma, in corso la vendita libera: a disposizione ancora pochi posti
Si va verso il sold out per Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 2 novembre alle ore 20:45 a 'San Siro'. Ecco la situazione biglietti in vendita libera aggiornata alla mattinata odierna
Daniele Triolo Redattore 

È in corso, dalle ore 15:00 dello scorso venerdì 10 ottobre, la vendita libera dei biglietti per Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026. Un big match, quello tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i giallorossi di Gian Piero Gasperini, che quest'anno vale per l'alta classifica in campionato.

Biglietti Milan-Roma, la situazione aggiornata con la vendita libera

—  

Finora, il bilancio in Serie A, recita: 85 successi del Milan, 54 della Roma e 63 pareggi in 203 precedenti. I biglietti per Milan-Roma possono essere acquistati online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di 'Casa Milan', al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket.

LEGGI ANCHE

In questo momento, sono rimasti disponibili soltanto pochissimi posti: alcuni al Terzo Blu, per un prezzo di € 44,00 a biglietto. Quindi, altri nel Palco Corporate Rosso a € 239,00 per biglietto e, infine, gli ultimi nella Tribuna d'Onore Rossa a € 269,00 per ciascun tagliando. Introvabili negli altri settori.

LEGGI ANCHE: Milan, un attaccante nel calciomercato di gennaio: rossoneri tra due fuochi ben diversi tra loro >>>

Pertanto, per Milan-Roma si va verso il sold out a 'San Siro', così come sarà per le due gare precedenti, quella di questa domenica contro la Fiorentina e l'altra di venerdì prossimo contro il Pisa, compagini allenate rispettivamente dagli ex rossoneri Stefano Pioli e Alberto Gilardino.

Leggi anche
Biglietti Milan-Roma, apre oggi la vendita agli abbonati
Biglietti Milan-Pisa, apre oggi la vendita libera: ecco a che ora

© RIPRODUZIONE RISERVATA