Aria di derby: ecco tutte le informazioni sui biglietti per Inter-Milan

Fase Abbonati: dalle ore 10.00 di lunedì 27 ottobre fino alle 23.59 di giovedì 30 ottobre;
Fase Milan Club: dalle ore 12.00 di martedì 28 ottobre alle 23.59 di giovedì 30 ottobre;
Titolari di CRN: dalle ore 12.00 di venerdì 31 ottobre, la vendita della eventuale disponibilità residua.
INFORMAZIONI GENERALI—
Per poter acquistare il biglietto ogni utilizzatore dovrà necessariamente essere intestatario di CRN Card in corso di validità. Ciascun abbonato e tutti i titolari di CRN Card potranno acquistare nella propria fase solo il biglietto per sé e in tutte le fasi il titolo verrà caricato sulla CRN dell'utilizzatore. Per i biglietti del Settore Ospiti di Inter-Milan non sarà attivo il cambio nominativo.
PREZZI—
Il prezzo del biglietto per assistere a Inter-Milan è di 49€.
