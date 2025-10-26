Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan info biglietti Aria di derby: ecco tutte le informazioni sui biglietti per Inter-Milan

BIGLIETTI MILAN

Aria di derby: ecco tutte le informazioni sui biglietti per Inter-Milan

Aria di derby: ecco tutte le informazioni sui biglietti per Inter-Milan
Da lunedì 27 ottobre sono disponibili i biglietti del Settore Ospiti per il derby tra l'Inter e il Milan del prossimo 23 novembre. Ecco tutti i dettagli ufficiali
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan si prepara a tornare in campo dopo il pareggio contro il Pisa. I rossoneri, infatti giocheranno contro l'Atalanta tra due giorni. Poi di nuovo in campo con la Roma nel fine settimana. Prima della pausa per le partite delle nazionali, il Diavolo giocherà contro il Parma. Al rientro spazio al primo derby stagionale in casa dell'Inter. La partita di San Siro è in programma il 23 novembre alle 20.45. Biglietti per il settore ospite presto in vendita. Ecco i dettagli.

Derby Inter-Milan, tutte le informazioni per i biglietti

—  

(fonte: acmilan.com) - AC Milan comunica che i biglietti per il Settore Ospiti relativi a Inter-Milan, Derby valevole per la 12ª giornata di Serie A, in programma domenica 23 novembre alle 20.45 a San Siro, saranno disponibili online, al Ticket Office di Casa Milan e al Flagship Store di via Dante secondo le seguenti modalità:

LEGGI ANCHE

Fase Abbonati: dalle ore 10.00 di lunedì 27 ottobre fino alle 23.59 di giovedì 30 ottobre;

Fase Milan Club: dalle ore 12.00 di martedì 28 ottobre alle 23.59 di giovedì 30 ottobre;

Titolari di CRN: dalle ore 12.00 di venerdì 31 ottobre, la vendita della eventuale disponibilità residua.

INFORMAZIONI GENERALI

—  

Per poter acquistare il biglietto ogni utilizzatore dovrà necessariamente essere intestatario di CRN Card in corso di validità. Ciascun abbonato e tutti i titolari di CRN Card potranno acquistare nella propria fase solo il biglietto per sé e in tutte le fasi il titolo verrà caricato sulla CRN dell'utilizzatore. Per i biglietti del Settore Ospiti di Inter-Milan non sarà attivo il cambio nominativo.

LEGGI ANCHE: Modric ‘sveglia’ il Milan: “E’ solo colpa nostra”. Discorsi da leader da prendere d’esempio>>>

PREZZI

—  

Il prezzo del biglietto per assistere a Inter-Milan è di 49€.

Leggi anche
Biglietti Milan-Roma, in corso la vendita libera: a disposizione ancora pochi posti
Biglietti Milan-Roma, apre oggi la vendita agli abbonati

© RIPRODUZIONE RISERVATA