Un pareggio che non deve fare suonare gli allarmi in casa Milan, ma consente ad Allegri e alla squadra di lavorare sugli errori contro il Pisa e sui limiti ancora presenti. Chi ha parlato chiaramente dopo Milan-Pisa è stato Luka Modric. Discorsi da leader e da capitano del gruppo: "Ci aspettavamo questa partita, sono venuti a difendere e a renderci la vita difficile. È solo colpa nostra se non abbiamo vinto", questo il passaggio a 'Sky Sport'. Modric si prende le responsabilità per i due punti persi a San Siro e poi continua.
MILAN-PISA
Modric 'sveglia' il Milan: "E' solo colpa nostra". Discorsi da leader da prendere d'esempio
Milan, Modric ha parlato chiaramente dopo il pareggio interno con il Pisa. Il centrocampista croato ha lanciato messaggi chiari. La nostra analisi
Milan-Pisa, Modric parla chiarissimo
"Non abbiamo fatto abbastanza per vincere la gara. Abbiamo perso due punti importanti oggi. Queste partite in casa, con tutto il rispetto per il Pisa, devi vincerle". Sulla marcatura che ha subito durante la partita: "È giusto, mi devo adattare. Dobbiamo in generale giocare meglio: abbiamo fatto cose buone, creato molte occasioni ma non abbiamo segnato. Ma per il resto mi devo adattare". PROSSIMA SCHEDA
