Un pareggio che non deve fare suonare gli allarmi in casa Milan, ma consente ad Allegri e alla squadra di lavorare sugli errori contro il Pisa e sui limiti ancora presenti. Chi ha parlato chiaramente dopo Milan-Pisa è stato Luka Modric. Discorsi da leader e da capitano del gruppo: "Ci aspettavamo questa partita, sono venuti a difendere e a renderci la vita difficile. È solo colpa nostra se non abbiamo vinto", questo il passaggio a 'Sky Sport'. Modric si prende le responsabilità per i due punti persi a San Siro e poi continua.