Nel match di sabato contro l'Inter, il Napoli ha perso una pedina importante del suo centrocampo. Kevin De Bruyne, autore del gol su rigore che ha portato in vantaggio i partenopei, era uscito dal terreno di gioco zoppicando vistosamente, mettendo in allerta tutto il mondo azzurro. Gli esami effettuati in giornata hanno solo che confermato la gravità dell'infortunio.
Napoli, tegola De Bruyne: a rischio per la Supercoppa Italiana contro il Milan?
Arrivano brutte notizie per il Napoli: c'è lesione per De Bruyne, a rischio la Supercoppa Italiana di dicembre contro il Milan
Milan, De Bruyne può saltare la Supercoppa—
Come riferito dal comunicato pubblicato dal Napoli, il centrocampista azzurro ed ex Manchester City ha riportato “una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra" che lo terrà distante dal capo per un po' di tempo. La prossima gara contro il Milan di Massimiliano Allegri sarà a metà dicembre, il 18 per essere esatti, in occasione delle Final Four della Supercoppa Italiana, che si giocheranno in Arabia Saudita. Al momento non è possibile stimare dei tempi di recupero, ma la sua presenza nella gara contro il Milan è più che dubbia. Si attendono novità.
