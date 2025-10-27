Nel match di sabato contro l'Inter, il Napoli ha perso una pedina importante del suo centrocampo. Kevin De Bruyne, autore del gol su rigore che ha portato in vantaggio i partenopei, era uscito dal terreno di gioco zoppicando vistosamente, mettendo in allerta tutto il mondo azzurro. Gli esami effettuati in giornata hanno solo che confermato la gravità dell'infortunio.