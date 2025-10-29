Tempi duri per Santiago Giménez al Milan. Il centravanti messicano, classe 2001, è giunto in rossonero nell'ultimo calciomercato invernale, per 35 milioni di euro bonus inclusi, dal Feyenoord ma, finora, non ha ripagato né le aspettative dei tifosi rossoneri né, soprattutto, l'elevato investimento della proprietà. Dopo un inizio tutto sommato positivo, il 'Bebote' si è spento con il passare dei mesi e il suo percorso in rossonero potrebbe essere già arrivato al termine. Ma andiamo con ordine. PROSSIMA SCHEDA
Il Milan scarica Giménez: prende quota un clamoroso scambio per il 'Bebote'
CALCIOMERCATO MILAN
Il Milan scarica Giménez: prende quota un clamoroso scambio per il ‘Bebote’
Santiago Giménez, attaccante messicano classe 2001, non convince il Milan e, nel calciomercato di gennaio, il centravanti messicano può essere scambiato. Il Diavolo ci aveva già provato in estate con la Roma per Artem Dovbyk. Ora, invece ...
