Tempi duri per Santiago Giménez al Milan. Il centravanti messicano, classe 2001, è giunto in rossonero nell'ultimo calciomercato invernale, per 35 milioni di euro bonus inclusi, dal Feyenoord ma, finora, non ha ripagato né le aspettative dei tifosi rossoneri né, soprattutto, l'elevato investimento della proprietà. Dopo un inizio tutto sommato positivo, il 'Bebote' si è spento con il passare dei mesi e il suo percorso in rossonero potrebbe essere già arrivato al termine. Ma andiamo con ordine. PROSSIMA SCHEDA