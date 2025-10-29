Non sarà servito, secondo il quotidiano romano, a portare via i tre punti da Bergamo, ma, magari, a sbloccare la carriera di Ricci nel Milan sì. Quella di ieri è stata appena la sua 6^ rete in Serie A: serve che segni di più. La prova di Ricci in Atalanta-Milan è stata osservata, con interesse, anche dell'ex rossonero Gennaro Gattuso, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. Non lo ha inserito tra i convocati azzurri a settembre e ottobre; potrebbe, però, reinserirlo nell'elenco per novembre.

Può tornare in azzurro a novembre. Ruba segreti da Modrić, lo aiuta in campo — Anche perché Ricci, nel Milan, sta imparando anche altri ruoli. Nasce mediano, regista davanti alla difesa e lì ha giocato con il Torino. Nel Milan, però, in quel ruolo c'è un fuoriclasse come Luka Modrić e, pertanto, Ricci sta giocando titolare sostituendo Rabiot nel ruolo di mezzala sinistra. Deve giocare in ausilio a Modrić, cercando di rubare quanto più possibile dal bagaglio tecnico del croato.

E, fin qui, va detto, la crescita - tra Fiorentina, Pisa e Atalanta - c'è stata eccome. Ricci, per il 'CorSport', è stato uno dei pochi in Atalanta-Milan ad averci messo intensità, corsa, voglia di andare ad aggredire gli avversari piuttosto che aspettarli rintanati nella propria metà campo. Non a caso è quello che ha corso più di tutti. Buone notizie, dunque, per il ragazzo, che si sta guadagnando la conferma nell'undici titolare, ma anche per Allegri e per Gattuso.